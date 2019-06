Ako by vyzeral útok Američanov na Irán

28.06.2019, 08:00 | Jaroslav Fabok

Po všetkých spravodajských informáciách, ktoré v uplynulých týždňoch pravidelne vychádzali, by sa mohlo zdať, že je len otázkou času kedy Spojené štáty zaútočia na Irán. Na mieste je preto pýtať sa na to, či by bol takýto krok zo strategického hľadiska logický. Oprávnenosť tejto otázky zvýrazňuje okrem iného fakt, že Spojené štáty doposiaľ nepristúpili ku krokom, ktoré by reálne túto hrozbu naplnili.

Možné scenáre v prípade útoku

Analytik Xander Snyder z Geopolitical Futures si myslí, že vojna s Iránom nie je v strategickom záujme USA. No napriek tomu vo svojom článku rozoberá dva varianty útoku, ak by k nemu nakoniec prišlo. Prvou možnosťou je útok zo vzduchu a druhou, nepravdepodobnejšou, uskutočnenie pozemného útoku.

V prípade leteckého útoku je potrebné si uvedomiť, že Irán disponuje sofistikovanou vzdušnou obranou. To potvrdzuje aj nedávne zostrelenie amerického dronu RQ-4A Global Hawk iránskymi protivzdušnými silami. Letecké útoky by aj vďaka tomu pravdepodobne neboli dostatočne efektívne a nedokázali by destabilizovať vojenské sily v Iráne natoľko, aby dokázali Američanom zabezpečiť výhodnejšiu pozíciu. Na druhej strane hrozia stratami na vojenskej technike a ľudských životoch.

V prípade útoku po zemi by sa mohlo stať, že Teherán stiahne svoje milície zo sýrskych oblastí a povolá ich k obrane krajiny. To by však mohlo byť kontraproduktívne, pretože ak iránske jednotky opustia svoje miesta a Spojené štáty budú sústrediť silu svojich pozemných vojsk na Irán, vznikne priestor, ktorý budú môcť obsadiť a ovládať ďalšie strany konfliktu. Vďaka tomuto by mohli voľné územie obsadiť napríklad príslušníci hnutia Islamský štát, ktorí v časti sýrskeho regiónu doposiaľ pôsobia. Američanom by sa tak mohol naskytnúť ďalší problém, ktorý budú musieť riešiť – čím by si určite nepomohli.

