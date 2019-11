Volajú ju cesta smrti. Tragická nehoda sa stala na nebezpečnom mieste

13.11.2019, 18:46 | TASR

Zlatomoravská cesta prvej triedy I/65 pri Malante, na ktorej sa odohrala v stredu tragická dopravná nehoda, bola vždy nebezpečná a profesionálni vodiči autobusov si museli na nej dávať veľký pozor.

Uviedla pre TASR Mária Kónyová-Donovalová, ktorá viac ako 20 rokov jazdila ako profesionálna vodička autobusu na linke Zlaté Moravce-Bratislava a naspäť. Cesta, ako aj ďalší úsek smerom na Banskú Bystricu, bola označovaná za „cestu smrti“.

„Vždy to bola nebezpečná cesta, museli sme si dávať pozor, špeciálne v pondelok a piatok. Bola to cesta prvej triedy a keď niekto nedodržoval predpisy alebo značenie, to vždy záviselo na vodičovi, ako zareaguje. Ja som bola zodpovedný vodič, mala som za sebou v autobuse ľudí. Cez Malantu som jazdila dlhé roky, veď diaľnica vtedy nebola postavená. Celá sa chvejem, keď som počula v rádiu o tejto tragédii,“ povedala M. Kónyová, ktorá bola jedinou vodičkou diaľkových autobusov v bývalom ČSSR.

Najazdila viac ako dva milióny kilometrov na autobusoch na tejto trase a potom na rozšírenej trase z Banskej Bystrici do Bratislavy bez nehody. K možným príčinám nehody sa nechcela vyjadrovať. No podľa jej slov je veľmi pravdepodobné, že vodič nákladného auta mohol dostať mikrospánok.

„Ja som ako vodič vyrážala touto cestou o 5.20 h zo Zlatých Moraviec do Nitry, potom som zase vozila žiakov z Nitry do Moraviec. Napokon o 8.05 h ráno som vyrážala do Bratislavy, cez Malantu a o 12.05 h som vyrážala z Bratislavy naspäť do Moraviec. Takto som jazdila každý deň. Niekedy, keď bolo treba, som zastupovala kolegov šoférov, tak som absolvovala túto trasu aj dva razy za deň. To bola taká nešťastná cesta aj cez zimu. Kristepane, také nešťastie,“ povedala v súčasnosti už 78-ročná dôchodkyňa.