Voľby 2020: V sobotu bude môcť prvýkrát voliť približne 41-tisíc ľudí

27.02.2020, 14:00 | TASR

Sobotné (29. 2.) parlamentné voľby budú pre približne 41-tisíc voličov vôbec prvé, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. Vyplýva to z odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Ide o prvovoličov, ktorí môžu voliť prvýkrát v akomkoľvek type volieb.

„Dovŕšili 18 rokov po termíne akýchkoľvek posledných konaných volieb. Boli to eurovoľby 25. mája 2019,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Poslancov do Národnej rady (NR) SR môže prvýkrát voliť približne 213-tisíc ľudí, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Ide o tie osoby, ktoré od posledných volieb do NR SR pred štyrmi rokmi dosiahli vek 18 rokov.

V parlamentných voľbách môže podľa odhadu ŠÚ SR voliť viac ako 4,4 milióna osôb. Ide o odhad počtu obyvateľov s trvalým pobytom v SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur.

V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí.