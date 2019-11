Voľby by stále vyhral Smer. Najdôležitejšie správy víkendu

Ministerstvo kultúry SR bude analyzovať plán mesta viesť budúcu električkovú trať v Bratislave popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) po Pribinovej ulici. Potvrdil to Pavol Čorba z Kancelárie ministerky kultúry s tým, že ešte čakajú na dopravnú štúdiu z magistrátu. S električkovou traťou pred novou budovou SND nesúhlasí hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Vníma to ako politické rozhodnutie.

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome októbra a novembra, zvíťazila by v nich strana Smer-SD s 20 percentami hlasov. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia s 11,7 percenta a tretia by skončila strana Za ľudí s 10,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1020 respondentov, ktorý sa uskutočnil od 30. októbra do 6. novembra.