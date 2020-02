Voľby 2020: Vyhral by Smer, sekunduje mu OĽaNO

08.02.2020, 09:47 | TASR

Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 17,3 percenta hlasov. Nasleduje hnutie OĽaNO s 13,5 percenta hlasov a ĽSNS s 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý sa realizoval od 3. do 6. februára na vzorke 1000 respondentov na objednávku televízie TA3.