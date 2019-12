Voľby môže vyhrať aj Kotleba, Smer môže padnúť na 12 percent, hovorí marketér

Ak by mala politická strana výkonný program, ktorý by mal k dispozícii všetky dáta, ktoré zanechávame za sebou na internete, vedela by ho zneužiť. Politické posolstvá by upravovala presne šité na mieru každému jednému z nás, píše v novej knihe VIRTUS politický marketér Radovan Choleva. Pre TREND hovorí o tom, do akej miery využívajú dáta slovenské politické strany a o čom bude súčasná predvolebná kampaň

16.12.2019, 10:30 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

V rozhovore sa dočítate: akými kanálmi cielia na voličov svoje posolstvá politické strany

do akej miery vedia zbierať dáta o voličoch

ako ovplyvnili sociálne siete politickú kampaň

aká je hlavná úloha politického marketéra v kampani

prečo ho neprekvapí, keď Smer vo voľbách dosiahne iba 12 percent

prečo ukončil spoluprácu v Sieti Radoslava Procházku vo volebnej kampani pred štyrmi rokmi

Vo vašej knihe opisujete príbeh strany, ktorá disponuje prístrojom s názvom Virtus. Má k dispozícii všetky informácie o voličoch zo všetkých sociálnych sietí a vie perfektne cieliť politické posolstvá. Stane sa z tejto fikcie realita?

Ide o zveličený príbeh, v ktorom má jedna politická strana dostupné všetky dáta zo všetkých sociálnych sietí a všetkých digitálnych stôp, ktoré za sebou na internete zanechávame. Myslím si, že keby niekto chcel, tak už aj dnes ich vie o konkrétnom človeku získať. Dnes má nejaké dáta banka, nejaké ma Google, nejaké dáta má Facebook. Ak by si ich mala vyhľadať tajná služba o jednom človeku, pravdepodobne by to dokázala. Ak by niekto skúšal získať všetky dáta o všetkých ľuďoch, dnes to ešte asi nie je reálne.

Kedy to bude reálne?

Dúfam, že nikdy. V knihe píšem o Sieti, ktorá v sebe zahŕňa všetky funkcionality sociálnych sietí a iných digitálnych platforiem. Napríklad najväčšia čínska sociálna sieť WeChat má v sebe aj zoznamku, nakupovanie a tak ďalej. V západnom svete majú naše dáta porozdeľované rôzne firmy. Logika však vraví, že sa to raz všetko môže zlúčiť.

Chceli ste knihou varovať pred množstvom dát, ktoré za sebou zanechávame?

Áno. Ide o varovanie, ktoré sa, dúfam, nenaplní. Je to môj pohľad na to, kam by súčasný vývoj v oblasti sociálnych sietí mohol dospieť.

Radovan CholevaZdroj: Maňo Štrauch

Nepredpokladám, že po prečítaní knihy sa ľudia začnú odhlasovať z Facebooku. Ak by sme však smerovali do stavu, že bude existovať softvér, ktorý bude mať o nás k dispozícii všetky dáta, možno si niekto spomenie, že som o tom písal. Myslím si, že niekto v budúcnosti bude cítiť nutkanie to zneužiť na získanie absolútnej moci. Možno raz budú technologickí giganti rozhodovať voľby. Politici, ktorí nás majú zastupovať, budú menej podstatní ako majitelia týchto technológií.

Čo vie dnes človek spraviť, aby sa vyhol politickej kampani na sociálnych sieťach?

Na Facebooku sa dá

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť