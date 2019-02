Voľby stredoškolákov suverénne vyhrala Čaputová, no darilo sa aj Kotlebovi

16.02.2019, 16:35 | TASR | TREND.sk

Ak by v nadchádzajúcich prezidentských voľbách volili stredoškoláci, najviac hlasov by dostala Zuzana Čaputová. S veľkým odstupom na druhom mieste by skončil Robert Mistrík a na treťom Marian Kotleba. Vyplýva to z výsledkov simulovaných prezidentských volieb, ktoré medzi stredoškolskou mládežou realizovalo občianske združenie (OZ) Pre stredoškolákov.