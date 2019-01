Všetci Ukrajinci zadržaní v Kerčskom prielive zostanú vo väzbe do apríla

16.01.2019, 10:23 | TASR

Moskovský súd rozhodol aj o osude poslednej štvorice ukrajinských občanov zadržaných 25. novembra pri incidente v Kerčskom prielive – rovnako ako ich 20 kolegov zostanú vo väzbe do 24. apríla. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.

Rusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia hranice.

Neprehliadnite Porošenko ukončil stanné právo mesiac po strete ruských a ukrajinských lodí

Prezident odôvodnil rozhodnutie bezpečnostnou situáciou na Ukrajine

Porošenko ukončil stanné právo mesiac po strete ruských a ukrajinských lodí Ukrajinské lode sa opäť pokúsia preplávať cez Kerčský prieliv

Ide o principiálnu vec. Ak to necháme tak a ustúpime, potom Rusko de facto splní svoj...

Rozhodnutím súdom v krymských mestách Simferopol a Kerč bola následne na zajatých Ukrajincov uvalená väzba do 25. januára 2019. Koncom novembra 2018 ich z Krymu previezli do Moskvy – 21 z nich do väznice Lefortovo a troch zvyšných, ktorí pri incidente utrpeli zranenia, hospitalizovali v nemocničnej časti vyšetrovacej väznice Matrosskaja Tišina v Moskve.

Kyjev týchto svojich občanov označuje za vojnových zajatcov. Rusko však s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.

Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi. Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.