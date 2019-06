VšZP sa dohodla s nemocnicami na pokrytí sociálneho balíčka aj rekreačných poukazov.

12.06.2019, 18:09 | TASR

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa dohodli na pokrytí sociálneho balíčka aj rekreačných poukazov. V stredu o tom po spoločnom rokovaní na pôde štátnej zdravotnej poisťovne informovali prezident ANS Marián Petko a generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Štátni poistenci tak budú mať zabezpečenú akútnu aj plánovanú zdravotnú starostlivosť.

„Dohodli sme sa v tých intenciách, že zmluva je podpísaná do 31. decembra 2019. Cenové podmienky sú do 30. septembra. Prisľúbili sme, že keď príde k dofinancovaniu, tak si všetky záväzky smerom k asociácii vyrovnáme,“ vyhlásila Ľ. Hlinková s dôvetkom, že o konkrétnej sume nediskutovali, ale hovorili o tom, že VšZP si svoje záväzky voči ANS splní.

Prezident ANS povedal, že rokovania neboli jednoduché a boli výsledkom kompromisu. „Pacient získa to, že od 1. júla sa nemusí obávať, či mu bude poskytnutá zdravotná starostlivosť v lôžkových zdravotníckych zariadeniach v nemocniciach združených v ANS. Naši zamestnanci nemusia byť strese, či sa budú realizovať všetky záležitosti tak ako doposiaľ,“ komentoval M. Petko. Dodal však, že aktuálne "sú na ťahu" ministerstvá zdravotníctva a financií.

Cieľom rokovaní podľa zástupcov oboch strán bolo postupovať tak, aby došlo k sociálnemu zmieru a s ohľadom na pacienta. Petko spresnil, že v rámci sociálneho balíčka budú navýšené platby za prácu počas sobôt, nedieľ a sviatkov.

Ľ. Hlinková verí, že rezort zdravotníctva bude dofinancovaný tak, ako to prisľúbila jeho šéfka Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). „Na toto v podstate všetci čakáme. Aj pri rokovaní s Medirexom sme sa dohodli na tomto termíne a tento istý princíp sme uplatnili pri rokovaní s ANS,“ povedala šéfka štátnej zdravotnej poisťovne. Podľa Ľ. Hlinkovej aj M. Petka by rezort potreboval dofinancovanie vo výške približne 100 miliónov eur.

Asociácia združuje 25.000 zamestnancov v 75 nemocniciach. Peniaze by však do nich mali podľa M. Petka prísť neskôr. Od októbra by malo byť podľa jeho slov jasné, koľko zamestnancov si bude chcieť uplatniť rekreačné poukazy. „Čo sa týka sociálneho balíčka, my predložíme za jednotlivé nemocnice naozaj reálne náklady,“ informoval. Ďalšie stretnutie by sa malo podľa M. Petka uskutočniť v septembri.