Výber daní a odvodov by sa mal v tomto roku zvýšiť o 88 miliónov eur

12.02.2019, 22:00 | TASR

Štát by mal v tomto a v nasledujúcich rokoch vybrať na daniach a odvodoch viac. V tomto roku by sa mal výber oproti decembrovej prognóze zvýšiť o 88 miliónov eur, v budúcom roku o 102 miliónov eur a v roku 2021 o 48 miliónov eur. Znížil sa však odhad daňových a odvodových príjmov za minulý rok o 66 miliónov eur. Pozitívne má na príjmy štát v budúcich rokoch vplývať najmä silnejší rast miezd. Vyplýva to z najnovšej daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií (MF) SR.