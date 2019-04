Výber šéfov mestských podnikov v Bratislave: Minulosť stále straší

25.04.2019, 14:21 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Voda, doprava, lesy či odvoz smetí. To všetko riadia v Bratislave mestské podniky. O tom, že ide o lukratívne biznisy a miesta, svedčí aj mediálny rozruch, ktorý koluje okolo výberu šéfov týchto mestských firiem. Navyše, v týchto firmách ide aj o veľké peniaze.

Hlavné mesto Slovenska dnes spustilo výberový proces šéfov mestských podnikov. Mal by byť transparentnejší ako v minulosti. Bratislava by navyše chcela mať riadenie mestských firiem, ako je Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), Dopravný podnik Bratislava (DPB), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) či Mestské lesy v Bratislave pod väčšou kontrolou.

„Urobíme všetko pre to, aby mestské podniky v budúcnosti riadil profesionálny tím a stali sa symbolom profesionálne riadených podnikov s dobrými hospodárskymi výsledkami a nie symbolom nekalých praktík, na ktoré bude mesto doplácať,“ povedal dnes na tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Odpadová firma OLO bola napríklad v minulosti spájaná s vývozom odpadu na nelegálnu skládku v Podunajských Biskupiciach. BVS mala zase problémy s nesplatenými zmenkami aj s odvolávaním jej predsedu predstavenstva bývalým primátorom Ivom Nesrovnalom.

O tom, že mestské podniky sú dôležité, svedčia aj čísla o ich hospodárení. Odpadová firma OLO, Dopravný podnik Bratislava aj BVS majú podľa portálu Finstat.sk tržby v desiatkach miliónoch eur ročne.

Dočasné ovládnutie firiem

Prvé kroky k väčšiemu vplyvu v mestských firmách magistrát už urobil vo februári. Vtedy M. Vallo predložil na zasadnutie mestského zastupiteľstva podrobný manuál pre transparentné výberové konania, ktorý mestskí poslanci schválili. Mesto tiež vymenilo svojich zástupov v predstavenstvách a dozorných radách v strategických mestských podnikoch. Títo ľudia však majú byť vo vedení podnikov len dočasne, pokým sa nenájdu noví šéfovia a členovia vedenia.

M. Vallo vysvetlil, že s poslancami našli spôsob, ako dočasne na niekoľko mesiacov získať kontrolu v predstavenstvách mestských firiem a byť pokojní, že kým mesto bude vyberať odborníkov, nič sa v tých firmách neudeje.

Okrem toho vo februári mestské zastupiteľstvo schválilo nové znenia stanov obchodných spoločností Dopravného podniku Bratislava, OLO aj BVS. Mesto si napríklad vyhradilo schvaľovať obchodné zmluvy nad 200 tisíc eur a získa právo aj schvaľovať stratégie a plány mestských firiem.

Mesto vtedy tvrdilo, že chce obsadiť kľúčové pozície v mestských firmách osobami, u ktorých neexistuje podozrenie z napojenia na podnikateľské skupiny, a ktoré svojou činnosťou nebudú škodiť záujmom mesta.

„Máme na mysli akékoľvek osoby, ktoré by v riadiacich pozíciách v mestských podnikoch presadzovali vlastné súkromné záujmy alebo skryté záujmy tretích osôb,“ ozrejmuje pre TREND Peter Bubla, hovorca Bratislavy. Uchádzači s konfliktom záujmov či so snahou presadzovať súkromné a nie verejné záujmy by nemali mať šancu uspieť. Mesto verí, že nájde dosť profesionálov na tieto pozície, ale pre istotu sa obzerá aj v susednom Česku. Cudzinci by mohli mať potenciálne menšie väzby na lokálne záujmy.

Transparentnejší výber

Noví šéfovia bratislavských mestských podnikov sa budú vyberať v niekoľkých kolách a mohli byť známi do leta tohto roka.

