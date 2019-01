Výbor neodobril Ficovu kandidatúru, ostatní prešli

26.01.2019, 11:32 | TASR

Ústavnoprávny výbor NR SR neprijal ku kandidatúre predsedu Smeru-SD Roberta Fica na sudcu ústavného súdu SR žiadne stanovisko. Za to, že formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že R. Fico podmienky nespĺňa. Pri jeho mene tak stanovisko výboru nebude.

Pri zvyšných 39 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú. Teraz je na predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS), či do samotnej voľby v pléne zaradí aj R. Fica.

Úlohou poslancov bude následne zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska vyberie deväť nových ústavných sudcov. Opozícia Ficovi vyčítala, že nemá dostatočnú právnu prax.

„Chýba mu 15 mesiacov do 15-ročného výkonu právnického povolania. Stiahnuté články z internetu, ktoré majú podložiť chýbajúce obdobie, nič nedokazujú,“ povedal člen výboru Ondrej Dostál (SaS).

Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) ešte pred hlasovaním upozornil, že R. Fico bol nielenže zapísaný v komore advokátov, ale pôsobil aj v rámci strediska pre obete trestných činov. „Bola to sústavná činnosť. Ak nejakého kandidáta nezaradíme z opatrnosti do procesu voľby, je tu riziko, že to bude namietať a môže to spôsobiť spochybnenie voľby ako takej,“ povedal.