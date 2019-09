Východná Európa neposlúcha Brusel: Najdôležitejšie správy dňa

11.09.2019, 08:12 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Srbsko preferuje obchodnú dohodu s Ruskom. Maďarsko chce otvoriť ambasádu v Sýrii. Turecko už nechce byť ticho. Predaje áut v Číne pokračujú v poklese. Ekonomiky sú menej dolné voči šokom ako v roku 2007.

Srbsko preferuje obchodnú dohodu s Ruskom

Hnev predstaviteľov Bruselu si vyžiadal rozhodnutie Srbska pripojiť sa k Euroázijskej ekonomickej únii vedenej Ruskom 25. októbra. Predstavitelia EÚ hovoria, že ak sa má Srbsko stať členom Únie, bude musieť zrušiť všetky svoje obchodné dohody s ostatnými štátmi. Srbsko má pritom takmer päťnásobne väčší vzájomný obchod s Európskou úniou ako s Euroázijskou ekonomickou úniou, píše Bloomberg. Srbsko tvrdí, že sa chce stať členom EÚ v polovici budúcej dekády, no Brusel vníma jeho posledné kroky rozpačito. „Ak myslíte vážne svoju európsku orientáciu, nemôžete robiť kroky, ktoré vás od nej vzďaľujú,“ hovorí Miroslav Lajčák.

Maďarsko chce otvoriť ambasádu v Sýrii

Maďarská vláda plánuje obnovenie svojich diplomatických vzťahov so Sýriou – krok, ktorý rozhnevá ostatných členov EÚ dištancujúcich sa od sýrskeho režimu. Budapešť plánuje do Bejrútu vyslať svojho Chargé d’affaires a následne otvoriť ambasádu. Bolo by to prvýkrát, čo by krajina EÚ opätovne otvorila svoju ambasádu v Sýrii od vzniku občianskej vojny. Česko je jediná krajina EÚ, ktorá si ponechala otvorenú ambasádu aj počas vojny, píše Financial Times. Od vzniku konfliktu v roku 2011 bolo zabitých pol milióna ľudí a krajinu opustilo 11 miliónov obyvateľov.

Ekonomiky sú menej dolné voči šokom ako v roku 2007

Ekonomický indikátor Swiss Re inštitút a London School of Economics ukazuje, že z 31 meraných krajín až 80 percent je menej odolných voči šokom ako v roku 2007. Schopnosť krajín reagovať na finančné šoky sa zmenšila. Tento trend podporuje ultrauvoľnená monetárna politika, rastúca závislosť od finančných trhov či absencia štrukturálnych reforiem, uvádza Bloomberg.

Predaje áut v Číne pokračujú v poklese

Predaje vozidiel na najväčšom automobilovom trhu na svete sa ďalej zhoršujú, keď prepadli 14. raz za posledných 15 mesiacov. Predaje osobných vozidiel sa medziročne znížili o 9,9 percenta na 1,59 milióna kusov. Najväčšia automobilka v krajine, SAIC Motor Corp., predpokladá prvý pokles svojich predajov za posledných 14 rokov, píše Bloomberg. Okrem toho predaje áut v Indii sa v auguste prepadli medziročne o 41 percent.

Turecko už nechce byť ticho

Turecko už nechce byť ticho ohľadom dodávok zbraní Američanov do Sýrie na podporu Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je označovaná ako teroristická skupina. Cieľom PKK je vytvorenie socialistického kurdského štátu na území Sýrie, Turecka, Iraku a Iránu. Recep Erdogan tvrdí, že americká strana dodala teroristom zbrane v objeme viac ako 30-tisíc nákladných áut, píše Andalu Agency. Práve podpora Kurdov je najväčším svárom rozporov medzi USA a Tureckom.