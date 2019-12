Vyhlásili schnitzel alarm. Svet sa ruve o zdravé mäso

09.12.2019, 11:24 | Adrián Berecz | TASR

Svetové ceny potravín v novembri výrazne vzrástli. Okrem iného za tým stojí rázne zvýšenie cien mäsa, tvrdí Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Najprudšie zdraželo hovädzie mäso, baranina pre vyšší dopyt v Číne a nákupy na sviatky. Hlavným dôvodom poplachu je podľa dovozcov bravčovina.

Čína očakáva rekordný dovoz mäsa a v budúcom roku počíta s ďalším rastom. Dôvodom je diverzifikácia dovozu mäsa v dôsledku epidémie afrického moru ošípaných. Prudko zmení situáciu na globálnych trhoch, naznačuje ekonomický web Financial Times.

Číňania by mali do konca roka doviezť približne päť miliónov ton mäsa, uviedol Wang Pin z čínskeho ministerstva obchodu. Pre producentov mäsa to predstavuje obrovské možnosti nového obchodu. Dopyt po bravčovom mäse v Číne v najbližších mesiacoch zvýšia blížiace sa oslavy nového čínskeho roka v krajine, ktoré budú koncom januára.

Berú všetko

Priemerný Číňan zje ročne asi 30 kilogramov bravčového mäsa, píše The Guardian. Európska únia, po Číne druhý najväčší producent bravčového mäsa na svete, už zvýšila do Číny dodávky, aj keď samotná EÚ dokáže vykryť iba časť z výpadku spôsobeného africkým morom ošípaných.

Problémy Číny zvyšujú šance producentom v Brazílii a Argentíne, pričom krajiny podporujú export nielen bravčového mäsa, ale aj hydinového a hovädzieho. Peking v dôsledku krízy s bravčovým mäsom umožnil zvýšiť dovoz aj ďalších druhov mäsa a snaží sa mäsovú „medzeru“ vyplniť alternatívami. Odzrkadlilo sa to na cenách viacerých mäsových komodít, ktoré vzrástli na niekoľkoročné maximá.

Argentínski chovatelia a farmári podotkli, že v minulosti dodávali do Číny zvyčajne iba lacné produkty, kým prémiové steaky smerovali na trh EÚ. Teraz Čína berie všetko.

Okrem Číny sa producentom mäsa otvárajú možnosti aj v ďalších ázijských krajinách, ktoré rovnako zápasia s dôsledkami afrického moru ošípaných. Dovoz mäsa plánujú zvýšiť Vietnam, Kambodža, Filipíny, Laos, Mjanmarsko, Južná aj Severná Kórea.

Zdroj: Getty Images

Dobrý biznis Dánov

Dáni

