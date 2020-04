„Vypnutie“ Slovenska je stále v hre. Platila by vojenská disciplína, tvrdí premiér

01.04.2020, 13:37 | TASR

Vypnutie Slovenska, tzv. blackout, si premiér Igor Matovič (OĽaNO) predstavuje ako výnimočný stav počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.

„Naozaj stojíme pred týmto rozhodnutím (vyhlásiť blackout). Medicínsky sme dokázali vírus zraziť opatreniami na kolená. Na druhej strane je priebeh rozšírenia ochorenia v SR v podstate 'sploštený'. To sú však spojené nádoby,“ zdôraznil predseda vlády.

„Ak medicínsky vírus stlačíme na minimum, aby sme chránili životy, ekonomiku priškrtíme, držíme ju pod krkom, karanténa trvá veľmi dlhú dobu. Ekonomika je rovnako ako vírus na kolenách. Sme v tejto situácii,“ dodal premiér.

Upozornil, že ako krajina môžeme byť aj za rok, ak nebude vyvinutá vakcína, v takom móde, ako sme dnes. „A to je dlhodobá ekonomická smrť. Je to môj názor, aj názor viacerých ekonómov,“ povedal I. Matovič.

Slovensko za tejto situácie má podľa I. Matoviča dve možnosti. Jednou je, že bude mať nízke počty infikovaných, ale bude ekonomicky zomierať.

„Druhá možnosť je taká, že urobíme s vírusom krátky proces, ako to urobili v čínskom Wu-Chane, keď tam veľmi rýchlo, drastickými hygienickými opatreniami vírus eliminovali na minimum. Toto sú dve voľby, pred ktorými stojíme. Chcem preto, aby sme sa ako spoločenstvo rozhodli, ktorou cestou pôjdeme,“ doplnil premiér.

Ako zlikvidovať ekonomiku

Aktualizované o 14:43: Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) je zásadne proti experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku.

Za takýto experiment označil návrh premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o vypnutí Slovenska, tzv. blackoute, čiže výnimočnom stave počas niekoľkých týždňov. R. Sulík pre TASR uviedol, že pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje, je proti tomuto návrhu.

„Pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje – typu tisíc mŕtvych denne ako v Taliansku – som zásadne proti takýmto experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku,“ reagoval R. Sulík na návrh, ktorý v stredu predstavil premiér.

Zdravý rozum

Aktualizované o 15:00: Podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval koaličných partnerov, aby zastavili experiment v podobe tzv. vypnutia Slovenska či blackoutu.

I. Matovič sa podľa P. Pellegriniho pokúša týmto návrhom o marketingové hry, upozorňuje tiež na riziko drastického vplyvu na ekonomiku.

„Vyzývam k zdravému rozumu aj koaličných partnerov, aby zastavili tento experiment a sociálne inžinierstvo a na druhej strane dbali na poctivé dodržiavanie doteraz prijatých opatrení,“ povedal pre P. Pellegrini.

Rizikom na zavedenie tzv. blackoutu je podľa P. Pellegriniho drastický dosah na ekonomiku, ktorá je už teraz ťažko skúšaná dôsledkami pandémie na celom svete.

„Celý nápad sa mi zdá byť sociálnym experimentom, ktorý by mohol priniesť nepredvídateľné dôsledky v podobe paniky medzi ľuďmi a úplnej straty dôvery v štát, pričom medicínske účinky takýchto opatrení dnes nepotvrdzujú žiadni odborníci a rodia sa len v hlave Igora Matoviča,“ dodal.

P. Pellegrini tiež upozornil, že vypnutie krajiny sa môže podpísať na nižšom šírení vírusu, no určite ho nezničí úplne a po uvoľnení opatrení sa nákaza začne šíriť nanovo. „Lebo asi ťažko si vieme predstaviť, že by sme Slovensko hermeticky vedeli uzavrieť od zvyšku sveta,“ skonštatoval.

Premiér sa podľa Pellegriniho opäť pokúša hrať „svoje marketingové hry s prieskumami a hádzať zodpovednosť na občanov“.

Iné riešenie

Aktualizované o 15:54 Vypnutie Slovenska sa nepozdáva ani bývalému ministrovi financií Ivanovi Miklošovi. Upozorňuje, že takéto opatrenie by malo enormné priame aj nepriame ekonomické dôsledky. V súčasnej situácii sa mu zdá najrozumnejším riešením čo najrýchlejšie sa pripraviť na zvládnutie narastajúceho počtu nakazených, najmä tých s ťažkým priebehom choroby.

Ak by vláda nariadila vypnutie všetkého, čo podľa I. Mikloša nie je na tri týždne nevyhnutné na prežitie, malo by to enormné nielen priame, ale aj nepriame ekonomické dôsledky.

„Napríklad by to znamenalo nielen dočasnú, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj dlhodobú a možno trvalú stratu odberateľov pre značnú časť našich výrobcov komponentov v priemysle. Slovenská ekonomika je extrémne otvorená, a teda veľmi silno zapojená do medzinárodných odberateľsko-dodávateľských vzťahov,“ priblížil I. Mikloš.

V súčasnej situácii sa mu zdá najrozumnejším riešením čo najrýchlejšie sa v priebehu najbližších asi dvoch mesiacov pripraviť na zvládnutie narastajúceho počtu nakazených, predovšetkým tých, u ktorých bude mať choroba ťažký priebeh.

Preštudovanie podrobností

Aktualizované 16:17 Hnutie Sme rodina by sa pravdepodobne prikláňalo k návrhu blackoutu. Chce si však preštudovať ďalšie podrobnosti, uviedla hovorkyňa hnutia Michaela Jurcová.

„Na základe údajov, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, by sme sa pravdepodobne prikláňali k variantu blackoutu. A to z toho dôvodu, aby sme sa čo najrýchlejšie mohli vrátiť do normálneho režimu. Konečné vyjadrenie však strana poskytne až po preštudovaní ďalších podrobností," povedala.