Prečo sa zrútili lietadlá Boeingu: Zamestnanci odkryli fungovanie firmy

04.06.2019, 11:00 | Tomáš Zemko

„Boeing 737 Max bol počas letu dobrý, to nám dáva úplné sebavedomie, že toto lietadlo splní očakávania našich zákazníkov“. To sú slová testovacieho pilota Eda Wilsona zo začiatku roka 2016, keď dokončil skúšobný let na vtedy pripravovanom lietadle Boeingu. Dnes, po dvoch haváriách v priebehu piatich mesiacov, keď prišlo o život 346 ľudí, by ubezpečovať o kvalitách Boeingu Max nemohol žiadny pilot. Kde spravila firma, ktorá je považovaná za technologickú špičku, chybu?