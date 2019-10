Výpredaj na Wall Street sa skončil: Najdôležitejšie správy dňa

04.10.2019, 18:00 | TREND.sk

BMW ide šetriť. Odliv mozgov sa spomalil. Politikom sa vrátilo právo na odpoveď v médiách. Brexitová telenovela pokračuje.

Britský premiér Boris Johnson, ktorý sa snaží o brexit čo najskôr, môže v prípade nedohody požiadať o jeho odklad. Z dokumentov, ktoré sa v médiách objavili vyplýva, že ak nedôjde ku konsenzu, Londýn o odklad odchodu krajiny z Európskej únie požiada 19. októbra. Britský parlament začiatkom septembra prijal zákon, na základe ktorého musí premiér do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020. B. Johnson však napriek tomu tvrdí, že Británia EÚ opustí 31. októbra.

Politikom sa vrátilo právo na odpoveď v médiách

Inštitút práva na odpoveď znovu zavádza novela tlačového zákona, ktorú v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Právo na odpoveď aj pre verejných funkcionárov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od 1. júna 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD). V roku 2011 počas pôsobenia kabinetu Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS) bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Podpísaná novela to vracia do pôvodného stavu.

Odliv mozgov spomalil

Ešte pred dvoma rokmi vypracoval Inštitút finančnej politiky (IFP) analýzu, podľa ktorej odišlo za hranice od roku 2002 približne 300-tisíc ľudí. Viac ako polovica z nich bola vo veku do 30 rokov. Približne polovica našincov, ktorí zo Slovenska odišli na začiatku nového tisícročia do roku 2012, sa vrátila do roku 2015. Inštitút čerpal údaje z centrálneho registra poistencov. Najväčšie straty ľudského kapitálu stráca štát v podobe vysokoškolsky vzdelaných ľudí, podľa IFP odchádza za hranice približne každý desiaty študent hneď po ukončení vysokej školy. Väčšinu z nich tvoria absolventi lekárskych a technických fakúlt.

Výpredaj na Wall Street sa skončil

Dvojdňový výpredaj na Wall Street sa vo štvrtok skončil a americké akciové trhy posilnili. V rannom obchodovaní mali slabé údaje z ekonomiky najprv výrazný negatívy vplyv. Neskôr však náladu zlepšili očakávania, že to zvyšuje šance na skoré zníženie sadzieb v USA, čo podporilo akcie. Pravdepodobnosť ďalšieho uvoľnenia menovej politiky už na najbližšom zasadnutí menového výboru americkej centrálnej banky (Fed) na konci októbra podľa expertov vzrástla na 90 percent.

BMW ide šetriť

BMW v rámci úsporného programu skráti pracovnú dobu a zníži plat tisíckam vysoko kvalifikovaných zamestnancov. V prípade niektorých z vyše 5-tisíc zamestnancov, ktorých sa opatrenie dotkne, to bude znamenať zníženie platu o 10- až 14-tisíc eur ročne, uviedol v piatok nemecký týždenník Wirtschaftswoche. BMW sa k číslam nevyjadrilo. Automobilka však potvrdila, že rokuje o úspornom balíku aj o tom, že chce znížiť počet pracovných zmlúv so zvýšenou pracovnou dobou na 40 hodín týždenne. Podniková rada sa už vyjadrila, že s tým nesúhlasí.