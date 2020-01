Výskum mala naštartovať transformácia SAV. No zamrzla

10.01.2020, 04:55 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Názor | Na skutočné naštartovanie vedy, výskumu a inovácií, je potrebné transformovať SAV na verejné výskumné ústavy. Len v takom prípade bude mať zvyšovanie superodpočtu dane pre firmy zmysel.

Pokusy o oživenie a rozhýbanie domácej vedy a výskumu sa na Slovensku v pravidelných intervaloch opakujú roky. Jedným z posledných pokusov, ako podporiť vedeckú činnosť Slovenskej akadémie vied (SAV), bola takzvaná transformácia z rozpočtových a príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie.

Pripravovať ju začal ešte v roku 2014 vtedajší minister školstva Peter Pellegrini zo Smeru. Podstatou zmeny malo byť, že vedci zo SAV už nebudú spravovať majetok štátu, ale prejde do ich vlastníctva. Mohli by s ním teda voľne nakladať, no najmä vlastníctvom jednotlivých výskumných ústavov SAV by sa stali aj vyskúmané poznatky.

Práve to považuje predseda akadémie Pavol Šajgalík za jednu z najdôležitejších, no nedokončených zmien. Ak by dnes išli súkromné firmy do spolupráce s vedcami z SAV, a ak by sa im aj podarilo niečo vyskúmať, alebo objaviť, objav či inováciu nedokážu speňažiť. Takzvané duševné vlastníctvo je dnes majetkom štátu, a tak súkromný sektor nemá žiadnu motiváciu s SAV spolupracovať.

Superodpočet dane síce dokáže povzbudiť súkromný sektor, aby sa začal zaujímať o výskum a inovácie, no bez spolupráce so skutočnými vedeckými kapacitami to stále bude skôr len budovanie Potemkinovej dediny.

