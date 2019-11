Vysoké školy čakajú zmeny. Študenti majú hodnotiť učiteľov

04.11.2019, 10:45 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy žiada v nových pravidlách od univerzít viac pozornosti voči ich klientom – študentom. Budú prítomní pri tvorbe študijných programov či prejednávaní študentských sťažností. Aspoň raz za rok majú anonymne hodnotiť úroveň výučby a pedagógov. Univerzity budú povinné zabezpečiť adaptáciu nových študentov na štúdium a rozvíjať ich mäkké zručnosti.

Vysoké školy sú predovšetkým vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú študentov pripraviť pre ďalšiu budúcnosť. Či už to bude kariéra na trhu práce, v oblasti vedy a výskumu alebo podnikaní, potrebné zručnosti a vedomosti by mal študent získať na univerzite a univerzita by mala svoje služby nastaviť primerane tomuto cieľu.

Tento prístup je však na Slovensku skôr výnimkou. „Dnes sa často stáva, že si v rámci fakulty podelíme témy, čo kto vie učiť a to budeme učiť. Nakoľko je to potrebné pre študentov je až sekundárne,“ upozornil predseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy Robert Redhammer.

„Školy kladú dôraz na odborné vedomosti, ktoré sú však podľa tretiny študentov neaktuálne, menej na zručnosti potrebné pre osobný a pracovný život. Tretina študentov uviedla, že im učitelia na hodinách čítajú texty, takmer 60 percent vysokoškolákov sa stretlo s ponižovaním

