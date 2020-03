Koľko by ženy zarobili, ak by im platili za domáce práce. Prečo je Západ v úpadku

Takmer 11 biliónov amerických dolárov. To je suma, ktorú by mali dostať ženy za „neviditeľnú“ prácu. No túto čiastku ženy na celom svete zrejme nikdy neuvidia. The New York Times (NYT) v pekne infografike zobrazil, v ktorých krajinách vykonávajú ženy v porovnaní s mužmi viac neplatenej, respektíve „neviditeľnej“ práce. O akú prácu ide?