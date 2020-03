Vyššia súdna úradníčka z drogovej kauzy bude stíhaná väzobne

09.03.2020, 12:25 | TASR

Vyššia súdna úradníčka Okresného súdu (OS) Bratislava I Veronika Šumichrastová a ďalšie dve osoby obvinené v drogovej kauze budú stíhané väzobne. Rozhodol o tom v pondelok sudca pre prípravné konanie OS Bratislava V. Rozhodnutie nie je právoplatné, informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

Väzobne budú stíhané aj ďalšie dve osoby, Andrea F. a Jozef H., ktoré polícia zadržala v stredu v rámci protidrogovej akcie pod názvom Veža. NAKA zasahovala v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Pri prehliadkach polícia zaistila väčšie množstvo kokaínu v hodnote tisícov eur a marihuanu.

„Sudca pre prípravné konanie OS Bratislava V vzal dnes troch obvinených do väzby, a to z dôvodu takzvanej preventívnej, teda z dôvodnej obavy, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Súd neprijal písomný sľub obvinenej A. F. Zároveň súd nenahradil väzbu obvinených dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ konkretizoval ďalej hovorca P. Adamčiak.

„Obvinené V. Š. a A. F. podali voči rozhodnutiu sťažnosti, o ktorých bude po doručení rozhodovať KS v Bratislave. Obvinený J. H. sa vzdal sťažnosti, a teda rozhodnutie v jeho prípade je právoplatné,“ dodal hovorca KS.

Na trojicu zo štyroch zadržaných podal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V návrh na vzatie do väzby v piatok z obzvlášť závažného zločinu (OZZ) nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

V. Šumichrastová je už medzičasom od piatka v súvislosti s obvinením postavená mimo služby. „OS Bratislava I oznamuje, že v zmysle zákona o štátnej službe bola vyššia súdna úradníčka V. Š. postavená mimo činnej štátnej služby. OS Bratislava I sa cestou predsedu OS Bratislava I zároveň v plnej miere dištancuje od konania menovanej a uvádza, že jej konanie žiadnym spôsobom nesúvisí s činnosťou tohto súdu,“ uviedol v piatok P. Adamčiak.

Ako ďalej zdôraznil, v prípade vzatia obvinenej do väzby bude OS Bratislava I striktne postupovať podľa príslušného zákona o štátnej službe.