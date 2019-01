Štátny manažér: Výstavbu Višňového nesabotuje NDS, to stavbári nemajú peniaze

11.01.2019, 16:13 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Konflikt okolo diaľničného obchvatu Žiliny s tunelom Višňové smeruje k ukončeniu zmluvy. Zo stavby už odišli robotníci. Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jiří Hájek v rozhovore pre TREND.sk vysvetlil pozíciu štátu a načrtol ďalší postup. Taliansko-slovenskému dodávateľovi Salini Impregilo – Dúha podľa neho chýbajú peniaze, lebo zákazku vyhralo s príliš nízkou cenou. To je podľa neho dôvod, pre ktorý už stavebné združenie neobnoví práce. J. Hájek toho stavbárom však vyčíta viac, napríklad zle naprojektovanú technológiu tunela, ako aj nedostatky v predkladanej dokumentácii.

Problém však nie je čiernobiely. Pre komplexný obraz sa treba oboznámiť aj s postojom firmy Salini, ktorý TREND.sk opísal v štvrtkovom článku.

Prvý krok: Ukončia zmluvu so súčasným dodávateľom

V súvislosti s diaľničným tunelom Višňové bola zriadená komisia pre riešenie sporov, ale do toho zasiahol premiér na vrtuľníku, ktorý dal zhotoviteľovi ultimátum do februára. Od čoho závisí zotrvanie dodávateľa na stavbe?

Tieto dve veci spolu vôbec nesúvisia. Zmluva o dielo je podpísaná a platná až do doby, keď bude ukončená. Komisia na riešenie sporov nemá nič spoločné so zotrvaním zhotoviteľa na stavbe.

Keď teda zhotoviteľ do februára neurýchli práce v súlade s požiadavkou premiéra, čo sa stane?

To neviem. V každom prípade očakávam, že zo strany zhotoviteľa už nie je možné žiadne práce urýchliť. Možno by nám pán predseda vlády umožnil hľadať aj nejakú inú alternatívu, ako pomôcť zhotoviteľovi, ale my už sme všetky tieto prostriedky vyčerpali. Od začiatku roka 2017 nerobím nič iné, len sa snažím tomuto zhotoviteľovi pomôcť zrealizovať toto dielo. Tá pomoc nepadá na úrodnú pôdu.

Prečo si myslíte, že už neurýchli práce?

To je jednoduché. S ohľadom na zhotoviteľovu požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov nad rámec zmluvy sa domnievam, že týmito prostriedkami nedisponujú a to je základný predpoklad pre akceleráciu prác. Vieme platiť len za prestavané práce. Rozdiel medzi hodnotou realizovaných prác a ich nákladmi je zrejme príliš vysoký.

Nás to mrzí. Myslíme si, že je to spôsobené dvoma vecami. Jednak pracujú neefektívne, zbytočne plytvajú svojimi prostriedkami, na čo sme ich už opakovane upozornili. Druhá vec je, že tá ich cena je veľmi nízka vzhľadom na to, čo od nich chcú subdodávatelia. My sa však nemôžeme zaoberať ich nákladmi.

Druhý krok: Budú vyberať iných stavbárov

Čo je váš plán B, keď zhotoviteľ odíde zo stavby?

Vysúťažiť

