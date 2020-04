Vzniká generácia superdržgrošov a prečo môže na Harvarde študovať každý

12.04.2020, 17:00 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez pracovný týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám na víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali. Skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

V 6+1 dôvodov na úsmev sa dočítate: Prečo myšlienka minimálnej garantovanej mzdy opäť ožíva

Vznikne generácia superdržgrošov?

Prečo môže na Harvarde študovať každý

Ako byť šťastnejší v čase karantény

Ako roboty nahradili študentov na promóciách

Kedy pozerať svetový koncert z pohodlia obývačky

Prečo policajti zafarbili modrú lagúnu na čierno

Myšlienka minimálnej garantovanej mzdy opäť ožíva

Uznávaný český ekonóm Tomáš Sedláček sa vo svojom statuse na sociálnej sieti zaoberá myšlienkou minimálnej garantovanej mzdy. Píše, že vlády by mohli upraviť úvahy o minimálnej garantovanej mzde nie len preto, že našu prácu nahradia stroje, ale po novom aj kvôli pandémii koronavírusu. Podľa neho by však systém mohol fungovať len v prípade, ak by bol podmienený novým vzdelávaním. „Skrátka, ak prídete o prácu, začnete študovať a dostanete štipendiá, ktoré vás uživia v základnom, neluxusnom zmysle,“ píše na Faceboku.

Ľudia tak budú podľa ekonóma hovoriť lepšie, rozumnejšie, hlbšie a budú vzdelanejší. Tento režim by mohol podľa T. Sedláčeka fungovať veľmi dobre a flexibilne v takýchto časoch. A celkovo je vhodný aj pre budúcnosť ľudstva. Prestížne univerzity po celom svete začali ponúkať svoje kurzy online a zdarma. „Teraz vám už nič nebráni zvýšiť kvalifikáciu, ktorá navždy zmení váš život a vašu prácu vrátane hodnotenia,“ uzatvára český ekonóm.

Vznikne generácia superdržgrošov?

Americký ekonóm a autor knihy Psychológia peňazí Morgan Housel sa zamýšľa nad tým, ako môže pandémia premeniť svetovú ekonomiku. Ľudia budú podľa neho viac šetriť a budú menej ochotní riskovať. „Keď sa zrazu jedného dňa ráno prebudíte a zistíte, že svet je oveľa krehkejší ako ste mysleli, ovplyvní vás to,“ domnieva sa ekonóm.

„Vytvorí to generáciu, ktorá bude menej riskovať a ľahko sa tak stane, že

