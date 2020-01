Menej zisku, viac rizika. Ako bude vyzerať Wall Street

03.01.2020, 09:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Recesia nepríde, ale akcie sa môžu dočasne prepadnúť až o 20 percent. Dolár sa oslabí a dlhopisy naďalej nebudú zarábať. Dvojciferné výnosy, na ktoré boli investori zvyknutí v roku 2019, sa pravdepodobne nebudú opakovať.

Predpovedať budúcnosť na akciových trhoch je ako veštenie z gule. Napriek tomu sa o to pokúšajú finanční analytici, lebo to od nich vyžadujú klienti aj médiá. Najnovšie vyspovedala agentúra Bloomberg okolo 500 analytikov z mnohých významných finančných inštitúcií, aby zostavila predikcie vývoja vo svetovej ekonomike a najmä na Wall Street v roku 2020.

Zjednodušene by sa dali zhrnúť predikcie veľkých finančných firiem do jednej vety. Investori zarobia v roku 2020 menej, oveľa menej ako v minulom roku. Minulý rok bol, čo sa týka výnosov napríklad z akcií, výnimočný. To sa stane raz za dekádu. „V tomto roku môže očakávať výnosy z globálnych akcií od šesť do osem percent,“ odhaduje banka Citi.

Ekonomika spomalí

V novom roku nás čaká pretrvávajúce prostredie s nízkymi úrokmi, teda aj s výnosmi, zvýši sa politická neistota a ekonomika bude skôr stagnovať ako rásť. To nie sú dobré východiskové pozície k vysokým zárobkom na finančných trhoch.

Na druhej strane globálna recesia zrejme v tomto roku nehrozí. „Zmätky na

