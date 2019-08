Wizz Air spustí novú linku z Bratislavy, bude k dispozícii dvakrát do týždňa

06.08.2019, 13:23 | TASR

Pravidelná letecká linka z Bratislavy do Odesy na Ukrajine bude súčasťou zimného letového poriadku 2019/2020, ktorý vstúpi do platnosti so zmenou času koncom októbra.