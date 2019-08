Z bulharskej dediny za šéfku MMF. Najmocnejšími Európanmi sú tri ženy

03.08.2019, 14:50 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Narodená v komunizme a s mladosťou prežitou na bulharskej dedine, Kristalina Georgievová ukazuje, ako sa zaradiť medzi najvplyvnejších ľudí sveta. Súboj o európskeho kandidáta na pozíciu šéfa Medzinárodného menového fondu (MMF) bol náročný, no bulharská kandidátka nakoniec uspela. Nemecko bolo opäť porazené Francúzskom a južnou Európou.

Prvého novembra Christine Lagardová nahradí na pozícií šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho. Do štvrtého októbra sa musí určiť meno jej nástupcu na pozícií šéfa Medzinárodného menového fondu. Európskym ministrom financií sa po týždňoch rozporov nakoniec v piatok podarilo po 14-hodinovom maratóne ťažkých rokovaní a vzájomných obviňovaní dosiahnuť dohodu. C. Lagardovú by mala nahradiť Kristalina Georgievová.

Bulharská nominantka po páde komunizmu odišla pracovať do Svetovej banky, kde momentálne zastáva rolu CEO. V roku 2010 začala pracovať pre Európsku úniu ako komisárka pre medzinárodnú spoluprácu a neskôr ako podpredseda pre rozpočet. So svojimi politickými nomináciami v minulosti neuspela pri kandidatúre na šéfa Organizácie spojených národov a ani prezidenta Európskej komisie.

