Z divadla sa vyparili ako gáfor, hra o domácom násilí ich pobúrila

Zastavenie dotácií pre kultúrne organizácie venujúce sa témam LGBTI komunity, škrtnutie peňazí na projekty SNG či Kunsthalle. Aj to boli dôvody, pre ktoré vyšli do ulíc protestovať umelci a ich podporovatelia. Ministerke kultúry Ľubici Laššákovej vyčítajú neodbornosť a žiadajú jej odstúpenie. Jednou z dotknutých organizácií je aj divadlo Nomantinels. Už vyše desať rokov tvorí inscenácie, ktoré sa zaoberajú témami diskriminácie či domáceho násilia. TREND sa rozprával s riaditeľom divadla Andrejom Kurucom.

Ministerka kultúry škrtla granty rezortu na projekty, ktoré sa venujú téme sexuálnej orientácie či rodovej identity, hoci jej ich predtým odporučila schváliť odborná komisia. Novú výzvu pre znevýhodnené skupiny nastavila tak, aby sa tieto projekty už o podporu uchádzať nemohli. Čo vidíte za jej konaním?

Ministerka nám svoje rozhodnutie stále jasne nezdôvodnila. Keďže mnohé z našich aktivít boli zo strany rezortu dlhé roky podporované, subjektívne sa domnievam, že jej konanie môže mať ideologické pozadie, ktoré hraničí s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Najnovšie šéfka rezortu mení aj zákon o dotáciách. Podporované budú len kultúrne aktivity, ktoré sú určené priamo znevýhodneným osobám. Cieľom našich projektov však bolo informovať najmä verejnosť o témach ako rovnosť príležitostí, prevencia a eliminácia násilia, diskriminácia, rasizmus či výchova k tolerancii.

My chceme viesť dialóg, my nechceme robiť umenie pre seba. Tieto kroky ministerstva môžu viesť k vylúčeniu znevýhodnených skupín zo spoločnosti a k šíreniu nenávisti.

Ako hodnotíte súčasný postoj spoločnosti k LGBTI komunite?

Prístup spoločnosti sa po referende o rodine v roku 2015 zhoršil. Táto téma sa stáva agendou v politickom boji na šírenie nenávisti.

Mnohé politické a cirkevné elity cielene zdieľajú homofóbne názory a vyvolávajú v spoločnosti pocit ohrozenia a strach. Hoci to, že sa menšina bude mať horšie, ich životy vôbec nezlepší, nedostanú viac na výplatnej páske ani vyššiu podporu od štátu.

Dobré však je, že ľudia s inou orientáciou či transrodoví ľudia sú viditeľnejší, viac o nich píšu médiá aj v pozitívnom svetle, veľa ľudí následne vyjadruje komunite svoju podporu.

Mnoho ľudí, vrátane politikov, nerozumie, prečo by mala byť táto menšinová kultúra podporovaná. Ako by ste im vysvetlili, prečo je to potrebné?

Z výskumov vyplýva, že až päťdesiat percent ľudí LGBTI ľudí zažilo nepríjemnú skúsenosť, obťažovanie, násilie pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu aj vzhľadom na predsudky v spoločnosti.

Prihlásili sme sa k európskym hodnotám rešpektu, nediskriminácie a tolerancie a práve kultúrne aktivity, ktoré priblížia životy komunity, môžu pomôcť k lepšiemu porozumeniu ich problémov a k zvýšeniu ich akceptácie a vzájomnej tolerancie.

Okrem toho títo ľudia

