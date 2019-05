Z rómskej osady: Ako prelomiť bludný kruh chudoby

08.05.2019 | Veronika Rajničová

Prichádzame do dediny Zborov neďaleko Bardejova. Sedíme v aute s Alexandrou Giňovou a jej manželom Milanom, mierime do rómskej osady. Dedina je v neskorých ranných hodinách tichá. Vychádzame z upravených ulíc Zborova do kopca, cesta začína byť hrboľatejšia. Míňame ošarpané nájomné byty a vstupujeme do Vatriska.