Za dron z Číny zaplatíte pre clá a poplatky pošte aj o tretinu viac

Keď si človek objedná lacný tovar zo zahraničia, najmä z Číny, môže nakoniec s prekvapením zistiť, že sa mu cena balíka poriadne predražila. Colníci dorubili clo aj DPH, navyše pošte zaplatil aj za colné služby, ktoré si neobjednal. Na colnici môže tovar z byrokratických dôvodov trčať aj niekoľko týždňov a napokon ho dokonca môžu zničiť.

Na konci júna priniesol TREND informácie o cenách balíkov z Číny. Ozval sa nám čitateľ, ktorý si objednal dron z Hong Kongu za 36 eur. Keď dron dorazil na Slovensko, zadržali mu ho na colnici. Za colné služby mal Slovenskej pošte zaplatiť 4,50 eura, plus platil ešte DPH vo výške 7,20 eura. Pritom je tovar do hodnoty 150 eur od cla oslobodený. „To, že platím DPH chápem, ale prečo by som mal platiť za colnú službu, keď som si ju neobjednal,“ pýta sa nespokojný čitateľ.

Colný servis

Slovenská pošta tvrdí, že jej poplatok so zastupovaním v colnom konaní nesúvisí. „Každá zásielka s tovarom, pri ktorej bolo vyrubené clo alebo DPH, podlieha poplatku za poštový colný servis,“ vysvetľuje Eva Rovenská, hovorkyňa Slovenskej pošty. Podľa cenníka Slovenskej pošty je cena za poštový servis 4,50 eura. Týka sa všetkých balíkov z krajín mimo EÚ, ktoré sú zaťažené colným dlhom. To bol zjavne aj prípad nášho čitateľa.

Čo je vlastne colný servis? Ide v podstate o informačnú službu, teda aj zasielanie doporučeného listu poštou v mene colného úradu. „Colný úrad totiž zo zákona nemá ako komunikovať s adresátom. Preto si túto službu objednáva u nás, ale platí ju adresát,“ vysvetľuje E.Rovenská.

