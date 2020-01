Za posledných 60 rokov prišlo z Číny a Ázie päť veľkých epidémií chrípky

22.01.2020, 19:45 | TASR

Európska komisia (EK) zvolala na stredajšie popoludnie do Bruselu zdravotníckych odborníkov z členských štátov EÚ, aby posúdili situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu, ktorým doteraz v Číne a iných krajinách nakazili stovky ľudí, pričom 17 z nich zomrelo.

Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že v posledných desaťročiach prišli z Číny a Ázie viaceré smrteľné epidémie.

Nový kmeň vírusu, 2019-nCoV sa v decembri objavil v stredočínskom 11-miliónovom meste Wu-chan, podľa čínskych zdrojov pravdepodobne na miestnom veľkoobchodnom trhu s morskými plodmi a rybami, kde dochádzalo k nelegálnemu obchodovaniu so zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode.

AFP pripomenula, že odborníkom sa stále nepodarilo vypátrať presný pôvod vírusu ani jeho inkubačnú dobu, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však predpokladá, že išlo o úspešný prenos vírusu zo zvieraťa na človeka. Čína varovala, že koronavírus vyvolávajúci ochorenie podobné SARS, môže zmutovať a šíriť sa ďalej.

Vtáčia chrípka

V roku 2003 svet spoznal vírus SARS, čiže ťažký akútny syndróm dýchacích ciest. Objavil sa koncom roku 2002 v južnej Číne v provincii Kuang-tung po prenose z netopiera na človeka. Tento koronavírus (vírus v tvare koruny) bol veľmi nákazlivý, spôsoboval akútnu pneumóniu, niekedy aj smrteľnú.

Po epidémii, ktorá zachvátila najmä Čínu, Hongkong a Singapur, dokopy však 30 krajín, a vyžiadala si stovky obetí na životoch, WHO vydala medzinárodnú zdravotnú výstrahu.

V roku 1997 sa postrachom stala vtáčia chrípka A (kmeň H5N1), ktorá v Hongkongu spôsobila smrť šiestich ľudí a opäť sa objavila v roku 2003 v juhovýchodnej Ázii, čo viedlo k 282 úmrtiam z celkove 468 prípadov nakazenia v 15 krajinách sveta.

Infekcie u ľudí boli spôsobené priamym kontaktom s infikovanými vtákmi, najmä hydinou chovanou na farmách. Nemožno preto hovoriť o epidémii vtáčej chrípky prenášanej z človeka na človeka.

Ázijská chrípka

V roku 1968 sa do slovníka medicíny dostal pojem Hongkonská chrípka (kmeň H3N2). Nový vírus chrípky sa šíril do sveta od júla 1968 z Hongkongu, kde nakazil pol milióna ľudí (15 percent populácie). Na jeseň toho istého roku sa chrípka dostala do Spojených štátov a do Európy, čo viedlo k výraznej medzinárodnej mobilizácii koordinovanej WHO.

V novembri 1968 sa podarilo vyvinúť účinné vakcíny proti tomuto typu chrípky. Bilancia tejto pandémie sa odhaduje až na jeden milión úmrtí (podľa údajov amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb - CDC).

V roku 1957 svet hovoril o ázijskej chrípke. Prvé prípady tejto chrípky, tiež typu A, boli identifikované vo februári 1957 v čínskej provincii Kuej-čou (juhozápad krajiny). Nový vírus sa rozšíril po Číne, po Ázii a neskôr po celom svete, pričom spôsobil najvýznamnejšiu pandémiu od španielskej chrípky v roku 1918. Celkový počet úmrtí sa odhaduje na 1,1 milióna ľudí (údaje CDC).