Začala sa bitka o zastupovanie firiem, ktoré zaplatili nezákonnú emisnú daň

18.02.2019, 05:00 | Eva Mihočková

V lete minulého roka sa stal precedens, keď dve spoločnosti po dlhom súdnom spore so štátom uspeli a získali späť zaplatené preddavky na emisnú daň z roku 2011 aj s úrokmi. Spolu to predstavovalo takmer dva milióny eur. Ich úspech povzbudil právnické firmy, aby začali aktívne oslovovať dotknutých daňovníkov s cieľom vydobyť od štátu vrátenie zaplatenej emisnej dane. Spolu s úrokmi to môže predstavovať viac ako 60 miliónov eur. Ministerstvo financií má problém a avizuje legislatívne riešenie.