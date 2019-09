Začínajú sa počítať škody hurikánu Dorian: Najdôležitejšie správy na ráno

03.09.2019, 08:05 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Po hurikáne hlásia zatiaľ päť mŕtvych. Britský parlament má v rukách osud Spojeného kráľovstva. Nemecká vláda rozhoduje o veľkom klimatickom balíku. Američania sa sťahujú z Afganistanu.

Škody hurikánu Dorian v desiatkach miliárd

Katastrofický hurikán Dorian nad Bahamami prudko spomalil a svoje devastačné schopnosti ukázal v plnej sile. Podľa prvých informácií na ostrovoch zahynulo päť ľudí. Silno poškodených ostalo okolo 13 000 domov a mnoho ľudí ostalo bez prístrešia. Záplavy kontaminovali studne morskou vodou, tvrdí Wall Street Journal. Podľa UBS dosiahli poistené škody aspoň 25 miliárd dolárov. Skúsenosti s hurikánmi z roku 2017 však ukázali že až štyri pätiny škôd boli nepoistené, píše Bloomberg. Hurikán Dorian sa pomaly presúva k pobrežiu Floridy.

Kľúčové rozhodnutie britského parlamentu

V utorok budú britskí poslanci rozhodovať o tom, či si na stredu vynútia vlastný program parlamentu. Ak by sa tak stalo, v stredu budú rozhodovať, či donútia Borisa Johnsona na odsunutie brexitu o tri mesiace. Navrhovaná legislatíva hovorí o tom, že pokiaľ dohoda s EÚ nebude schválená parlamentom a nebude ním schválený ani odchod bez dohody, premiér musí požiadať o predlženie odchodu z EÚ do konca januára 2020, uvádza Reuters. Aby sa tak nestalo, Boris Johnson včera povedal, že radšej vypíše nové voľby, ako by mal požiadať o predĺženie odchodu. Podľa vysokého zdroja vo vláde by sa nové voľby mohli konať 14. októbra. Johnson by sa tak stal premiérom s najkratším pôsobením v úrade, dopĺňa Bloomberg.

Nemecko rokuje o veľkom klimatickom balíku

Minister financií v nemeckej vláde a možný budúci šéf SPD Martin Scholz mal v pondelok večer rokovať s kancelárkou o veľkom klimatickom balíku. Cieľom je, aby nemecká vláda emitovala zelené dlhopisy, ktoré by dokázali financovať drahý klimatický balík. „Potrebujeme veľký skok v klimatickej politike, ako vláda, chceme mať autoritu viesť krajinu,“ tvrdí Scholz. Dáva tak najavo, že ak má vláda pokračovať, chce si vynútiť od kresťanských demokratov ústupky a vyšší deficit, čo by mohlo zvýšiť preferencie SPD na úkor zelených. Klimatický kabinet, zahrňujúci kancelárku a ministrov financií, ekonomiky a životného prostredia by mal finalizovať balíček 20. septembra, píše Reuters.

Američania stiahnu časť vojakov z Afganistanu

Americká vláda by mala stiahnuť z Afganistanu takmer 5 000 vojakov a uzavrieť 5 základní do 135 dní. Tak tvrdí mierová dohoda medzi USA a Talibanom, ktorú ešte musí schváliť Donald Trump. Ako protihodnotu za odchod Taliban sľubuje, že afganská pôda nebude poskytnutá militantným skupinám. Kedy sa stiahne aj zvyšok amerických vojakov v počte zhruba 14 000 zatiaľ nie je zrejmé, aj napriek požiadavke Talibanu, aby odišli všetci cudzinci, uvádza Reuters.