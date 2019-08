Zadlženú obec, kde ľudia neplatia dane, chce štát nasilu „hodiť na krk“ inej

01.08.2019, 17:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Väčšina zo štrnástich obyvateľov Ondavky má už dávno po šesťdesiatke. Východoslovenská obec v okrese Bardejov už sedem rokov funguje bez starostu a topí sa v dlhoch. Zmena zákona o obecnom zriadení mala takzvané nefunkčné obce nasilu pričleniť k susedným. Prax však ukazuje, že také jednoduché to nebude.

Keď sa v obci Ondavka neďaleko poľských hraníc koná stretnutie obyvateľov so zástupcami Okresného úradu v Prešove, stačí na to stredne veľká obývačka. Štrnásť ľudí oficiálne prihlásených na trvalý pobyt počúva úradníkov, ktorí im vysvetľujú, že skutočnosť, že už sedem rokov nemajú starostu ani zastupiteľstvo je skutočným problémom.

Miestni si to síce uvedomujú, no na existujúci stav si už zvykli. Síce im na ulici nefunguje verejné osvetlenie, no napríklad odpad im vždy niekto z okolitých obcí odvezie. Navyše, nikto ich nezaťažuje s výberom daní, a dokonca ani so stavebnými povoleniami. Nie, že by v Ondavke vládol nejaký stavebný ruch, ale ak by na to prišlo, nikto do stavby veľmi rozprávať nemôže. Stavebný úrad, teda obec, totiž nefunguje.

Ministerstvo vnútra sa minulý rok snažilo tieto problémy vyriešiť novelou zákona o obecnom zriadení, v ktorej zaviedla inštitút takzvanej nefunkčnej obce. Ak sa v dedine dva razy po sebe nepodarí zvoliť starostu, okresný úrad ju nasilu pričlení k susednej obci. Príklad Ondavky však ukazuje, že to také jednoduché nebude.

Desaťtisícový dlh

Starostu mala Ondavka naposledy v roku 2012, no problémy sa začali nabaľovať ešte o niečo skôr, keď na čele obce stál Andrej Kurimský. Udelil si plat desaťtisíc korún a ďalšie tisíce korún rozdával na odmenách svojim príbuzným v zastupiteľstve.

