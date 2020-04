Základné školy zastavia známkovanie. Hodnotiť sa bude slovami

06.04.2020, 11:32 | TASR

Na základných školách sa od pondelka zastavuje klasifikácia, teda známkovanie. Počas pondelkovej tlačovej konferencie to uviedla Miroslava Hapalová, poverená riadením Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Dodala, že chce, aby učitelia poskytovali žiakom namiesto známok slovnú spätnú väzbu.

Prvá séria odporúčaní, ktoré ŠPÚ v aktuálnej situácii pripravil, sa týka hodnotenia a klasifikácie žiakov. „Hlavným princípom hodnotenia počas prerušeného vyučovania je, aby bola zaručená spravodlivosť žiakov pri hodnotení a rešpektované individuálne podmienky na domácu prípravu,“ spresnila.

Poznamenala, že ak učitelia počas prerušeného vyučovania už žiakov známkovali, aby tieto známky nebrali natoľko do úvahy pri záverečnom hodnotení. „Chceli by sme učiteľov požiadať, aby žiakom poskytovali hlavne slovnú spätnú väzbu,“ povedala.

Tá by mala byť konštruktívna, mala by žiakov motivovať, ale mala by zároveň pomenovávať chyby, ktoré žiaci robia, ale aj poskytovať návody na to, ako ich odstrániť. V rámci záverečného hodnotenia sa budú môcť hodnotiť žiaci slovne vo všetkých ročníkoch základnej školy.

„Školy si budú môcť vybrať, či budú žiakov známkovať, teda klasifikovať v rámci záverečného hodnotenia, alebo ich budú hodnotiť slovne alebo kombináciou oboch typov hodnotení,“ povedala M. Hapalová. Výnimkou sú prvé ročníky, kde bude slovné hodnotenie ako jediný spôsob.

Žiadne prepadnutie

Riaditeľom škôl ŠPÚ zároveň odporúča, aby sa neklasifikovali tie predmety, pri ktorých sa nevedia v súčasnosti naplniť ciele predmetu. Ide napríklad o telesnú či výtvarnú výchovu.

Nová šéfka ŠPÚ uviedla, že žiaci základnej školy tento rok nemôžu prepadnúť. „Môžu nastať problémy najmä pri žiakoch druhého stupňa, keď z nejakých subjektívnych dôvodov žiaci neplnia požiadavky, ktoré na nich školy v domácom vzdelávaní kladú, a v tomto prípade chceme umožniť, aby na základe rozhodnutia rady školy bol žiak preskúšaný,“ spresnila.

Zároveň všetci štvrtáci a deviataci dostanú tento rok vysvedčenie s doložkou o ukončení príslušného stupňa vzdelávania. V prípade žiakov stredných škôl je možné realizovať priebežné hodnotenie aj formou klasifikácie. Ani stredoškoláci nebudú tento rok opakovať ročník.

Po Veľkej noci

„Neodporúčame žiakov hodnotiť na základe testov a písomiek,“ povedala nová riaditeľka ŠPÚ. K ukončeniu vzdelania na stredných školách bude vydané podľa M. Hapalovej samostatné usmernenie.

Po Veľkej noci rezort školstva zverejní, aký rozsah učiva by mali žiaci počas zatvorených škôl dostávať. „Nemali by sme mať v tomto období nereálne očakávania na žiakov a ich rodiny,“ dodala.

Všetky školy a školského zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku. M. Hapalová je dočasne poverená riadením ŠPÚ, vo funkcii vystriedala Ľudovíta Hajduka. „Aj na túto pozíciu bude prebiehať transparentné výberové konanie,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

M. Hapalová predtým pôsobila v projekte To dá rozum, kde sa venovala individualizovanej podpory všetkých učiacich sa. Pôsobila aj osem rokov ako riaditeľka slovenskej pobočky organizácie Človek v ohrození.