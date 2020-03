Založila projekt na homeschooling: Nazdieľali sme statusy a šlo to ako lavína

15.03.2020, 16:35 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Vláda pre koronavírus zavrela najmenej na dva týždne všetky školy na Slovensku. Ešte v ten istý deň Zuzana Suchová s Luciou Rosákovou rozbehli na Facebooku skupinu Zavreté školy – ako učiť doma, kde si rodičia, pedagógovia či umelci vzájomné pomáhajú ako deti učiť v čase karantény. Po troch dňoch má skupina takmer 11-tisíc členov.

„Prosím, ako ste sa zorganizovali ako rodič doma na full time home office a do toho domáce učenie s tromi školákmi – niečo rýchlo navariť a ako-tak udržať domácnosť pri živote? Som tu jediná, kto už po týždni padá na držku?“

Tento status na FB skupine Zavretá škola – ako učiť doma verne opisuje aktuálnu situáciu v mnohých rodinách. Jej zakladateľka Zuzana Suchová porozprávala pre TREND príbeh skupiny, ktorej cieľom je pomôcť a priniesť zaujímavé nápady, informácie, videá a linky pre školákov, rodičov a učiteľov, ktorí ostali doma.

Kto ste a prečo ste založili skupinu Zavretá škola?

Sme maminy, niektoré učíme svoje deti doma, alebo sme aktivistky, alebo oboje. Avšak v tejto chvíli už ťažko hovoriť o nejakej jednoliatej skupine, pretože stránku tvorí množstvo rôznych ľudí – rodičia, učitelia, umelci. Skupina je prirodzenou odpoveďou na stav, kedy ostali na domácom vzdelávaní všetky deti v krajine. Podobné iniciatívy vznikajú po celom svete. Homeschooleri, po slovensky by sa to dalo preložiť ako doma vzdelávajúce rodiny sa takto podporujú odjakživa. Existuje obrovské množstvo webov, skupín, platených aj neplatených, rôzne tematicky vymedzených, súkromných aj otvorených.

Skupina hneď v prvý deň získala vyše tritisíc členov. Čo sa dialo po jej založení?

Pozvali sme pár priateľov, nazdieľali prvé statusy a už to šlo ako lavína. Za pár hodín mala skupina prvých tisíc členov. Postupne sa ľudia odvažovali pridávať svoje tipy. Neskôr prišli prvé otázky a prosby o radu. Ľudia komunikujú, zdieľajú, radia si. Bez konfliktov, napriek širokej diverzite. V skupine sú rôzni ľudia, od konzervatívnych paní učiteliek až po unschoolerských oteckov (unschooler – odporca tradičného systému štátneho vzdelávania, pozn. red.). Dalo by sa povedať, že táto kríza nás spojila.

Pomoc rodičom tu ponúka detský psychológ Michal Božík, spisovateľ a vydavateľ Daniel Hevier, na stránke sú desiatky videotipov na konkrétne úlohy pre školákov, firmy otvorili online portály s príkladmi a zadaniami. Ako sa vám darí plniť cieľ, ktorý ste si pri založení skupiny dali?

Našim cieľom je, aby bola táto pomoc dostupná každému, kto ju potrebuje zadarmo. A aby sa na nej mohol podieľať každý, kto by chcel. Prekvapila nás rastúca ponuka pedagógov, umelcov, ale aj organizácií, sprístupniť svoje inak platené materiály zdarma, či vytvárať nové, organizovať webináre, poskytovať doučovanie cez Skype.

Čo je najčastejší problém alebo otázka, s ktorou rodičia vstupujú do skupiny?

Ako dieťa niečo naučiť, kde nájsť vhodný materiál, ale aj ako zvládnuť popri práci učenie detí. Niekedy ide o deti so špeciálnymi potrebami. Rodičov takto vieme nasmerovať aj na relevantné skupiny. Zaujímavé sú akceptujúce reakcie rodičov, ktorí sa možno prvýkrát stretávajú s problémami ako dyskalkúlia či Aspergerov syndróm. Snáď tak získajú aj väčšie pochopenie pre prácu učiteľov v triede plnej integrovaných detí a väčšiu otvorenosť voči týmto deťom. Kontakt, i keď na sociálnej sieti, možno pomôže aj inkluzívnejšiemu zmýšľaniu.

Ako vnímate úlohu a zodpovednosti riadnych škôl v tomto krízovom režime? Čo by mali robiť a čo robia?

Niektoré školy zadávajú úlohy cez Edupage, niektoré súkromné školy, o ktorých vieme, sa rozhodli využiť voľne dostupné nástroje ako Google Classroom a vedú vyučovanie prostredníctvom nich. Myslíme, si, že školy by mali ísť s dobou a ponúknuť viac, ako len deťom naložiť veľa učiva.

Čo by ste rodičom poradili s odstupom tých pár dní a obsahu, ktorý prišiel na stránku?

Veľmi účinne funguje, keď zasadne rodinná rada a nastavia sa pravidlá a denný plán koľko dieťa vie za deň zvládnuť v domácom prostredí, ako radí Mirka Kiripolská z projektu Edulienka. Je dôležité myslieť na to, že doma je iné prostredie ako v škole a rodičia nie sú učitelia. Pomáha aj pomenovať si priority.

Čo chceme dosiahnuť my a čo dieťa. Máme na prvom mieste dokonalé zvládnutie učiva alebo nám stačí nezlyhať a budovať vzťahy? Sú to zážitky? Čo urobí priveľký stres a tlak s našimi vzťahmi? Kde máme kto hranice, koľko zvládneme? Aké miesto má v režime práca rodiča či mladšieho súrodenca? Nakoľko zohľadňujeme, čo chce dieťa? Je dobre mať nadhľad a pokúsiť sa užívať si novú situáciu a jej príležitosti. Dostali sme čas navyše s deťmi, a nemali by sme sa stať viac učiteľmi než rodičmi.