Zarábam na kartových fantasy hrách, ale nehrám pre peniaze

Rodičia dlho nedokázali prijať, že to myslí vážne. Presvedčila ich až turnajová výhra z amerického Portlandu vo výške 40-tisíc dolárov. Ivan Floch zanechal štúdium matematiky, programovanie aj stavebníctvo, aby sa mohol naplno venovať fantasy kartovej hre Magic: The Gathering.

V rozhovore sa dočítate: – koľko doposiaľ vyhral na turnajoch, – ktoré oblasti herného biznisu sú finančne zaujímavé, – ako sa trénuje v hernom svete, – že hry a e-športy majú zlatú éru pred sebou a počet ľudí s podobným „zamestnaním" bude stúpať.

Čo je vlastne Magic: The Gathering?

Je to prvá zberateľská kartová hra, ktorú vymyslel ešte v roku 1993 americký matematik Richard Garfield, aby hravou formou naučil študentov kombinatoriku a pravdepodobnosť.

Zbieraš a kupuješ karty, s ktorými hráš proti kamarátom podľa určitých základných pravidiel, pričom jednotlivé karty sa od seba líšia a každá prináša nejakú variáciu týchto pravidiel.

Doposiaľ bolo vydaných vyše 19-tisíc rôznych kariet, čiže vzniká nekonečná záplava možností, ako sa môže hra vyvinúť. Je to úžasná zábava.

Dá sa táto hra prirovnať ku klasickým kartovým hrám ako poker alebo k šachu?

Ani veľmi nie. V bežných kartových hrách je obmedzený počet kariet. V Magicu tvorcovia vymýšľajú stále nové a nové karty, takže hra sa neustále vyvíja. Má tiež príbehovú a vizuálnu rovinu zo sveta fantasy, ide o súboj dvoch čarodejníkov, ktorí na seba vyvolávajú hordy príšer a sekvencie kúziel.

V šachu sú zase všetky figúrky na šachovnici viditeľné, takže obaja hráči majú všetky potrebné informácie na ďalší ťah. Magic sa hrá tiež na kolá, ale v každom kole si hráč berie zo svojho balíka novú, neznámu kartu, niekedy aj viac, takže súper musí počítať aj s faktorom pravdepodobnosti a istú úlohu zohráva šťastie.

Ivan Floch sa živí profesionálnym hraním zberateľskej kartovej hry Magic: The GatheringZdroj: Maňo Štrauch

Čím si Magic získal popularitu a ako veľmi je rozšírený vo svete?

Hrajú ho desiatky miliónov ľudí po celom svete, karty sa tlačia vo všetkých veľkých svetových jazykoch. Hra má obrovské hráčske základne v USA, Japonsku, Číne, Brazílii či Nemecku.

Doposiaľ sa vytlačilo viac ako 20 miliárd kariet, takže ide o obrovský biznis. Firmu Wizards of the Coast, ktorá Magic: The Gathering rozbehla, kúpil pred dvadsiatimi rokmi hračkársky gigant Hasbro za tristo miliónov dolárov. Vstupné náklady boli pritom minimálne – papier a nápad.

Ako sa dá na tejto hre zarobiť?

Za tie roky sa okolo hry vytvorilo široké portfólio podnikateľských príležitostí. Mnohé karty sú nádherne graficky spracované a výtvarníci kópie svojho diela predávajú ako merch – plagáty, tričká, podložky na myš alebo dražia originálny obraz.

Hráči medzi sebou s kartami obchodujú a existujú webstránky, ktoré spájajú tento dopyt a ponuku. Najstaršie karty vytlačené v začiatkoch hry majú zberateľskú a investičnú hodnotu ako známky či obrazy a predávajú sa za desiatky tisíc dolárov za kus.

Existujú firmy, ktoré sa živia posudzovaním stavu a pravosti kariet. Najvyššia suma, ktorú bol doposiaľ zberateľ ochotný zaplatiť za kartu na aukčnom portáli e-Bay bolo

