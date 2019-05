Zarábať na senioroch je zlatá baňa

02.05.2019, 12:00 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Hoci vládna garnitúra Smeru dlhodobo pestuje predstavu o slovenských dôchodcoch ako o najchudobnejšej časti spoločnosti, nie je to tak.

Aj keď nemajú dôchodky ako seniori v západnej Európe, stále si držia garantovaný príjem a predovšetkým ekonomicky aktívne deti, ktoré často výrazne prispievajú na starostlivosť o svojich rodičov.

Tretina európskeho HDP

V prestarnutej Európe mal tento segment v roku 2015 hodnotu viac ako 3,7 bilióna eur a predstavuje tak tretiu najväčšiu ekonomiku sveta. Konštatuje to štúdia, ktorú pre Európsku komisiu vypracovali spoločnosti Technopolis a Oxford Economics. A vyhliadky do budúcnosti sú ešte väčšie.

Strieborná ekonomika, ktorá je definovaná ako tovary a služby pre ľudí vo vekovej kategórii 50+, by do roku 2025 mala mať objem až 5,7 bilióna eur. Jej celkový kumulovaný príspevok bude ešte o niečo vyšší a mal by predstavovať takmer tretinu HDP Európskej únie.

„Európska strieborná ekonomika nanovo definuje sily, ktoré poháňajú trh v existujúcich sektoroch. Zároveň vytvorí úplne nové priemyselné segmenty, ktoré budú na priesečníku demografických a technologických zmien so silným exportným potenciálom,“ uvádza sa v správe.

Dodáva, že zatiaľ ešte stále ide len o „vynárajúci sa trhový ekosystém“, ktorému dominujú oblasti ako aktívne starnutie, zdravotná starostlivosť a sociálne služby. Čoskoro by sem však mali patriť aj

