Zaslúžené Vianoce Mariána Kočnera

22.12.2018, 05:00 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Názor | Marián Kočner sa na Vianoce domov nedostane. Nenadýchne sa slobody. Stratil glanc, v pokrčenej košeli si musel vypočuť, že ho v base čaká najtvrdší možný režim – kolúzna väzba. Prakticky samotka.

Ak by sa z neho stal veriaci, aj kňaza mu musia schváliť. Kým bežne má obvinený napríklad právo stýkať sa s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, v kolúznej väzbe mu musí každé stretnutie (aj s jeho exmanželkou) odsúhlasiť prokurátor či súd.

Cez prokurátora prechádza všetka pošta, ktorú bude dostávať alebo posielať. Schvaľovať mu budú aj telefonáty. Prokurátor takisto môže sedieť v miestnosti, ak mu príde návšteva. Osamote môže byť len so svojím advokátom. Motákovej pošte je teda už koniec.

Väzbu mu súd nielen sprísnil, ale aj predĺžil do 28. apríla 2019. Vyšetrovatelia majú dosť času, aby prípad najväčšieho podvodu so zmenkami dotiahli do úspešného konca.

M. Kočner sa môže ešte sťažovať na Najvyššom súde. Sťažnosť ale

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť