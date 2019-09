Zásoby diamantov sa míňajú. Ich nedostatok hrozí svetu v roku 2030

09.09.2019, 18:50 | TASR

Svetový obchod s farebnými diamantmi má novú métu – žltý diamant z afrického Lesotha. Spoločnosť Gem Diamonds z Lesotha ukázala verejnosti a médiám svoj nový objav – žltý diamant s váhou 114,2 karátu.

„Svetový trh s farebnými diamantmi je komplexný a vysoko špecializovaný. Táto komodita je obchodovaná iba vo veľmi nízkom a limitovanom objeme, má vyhranenú skupinu kupcov, ceny sa odvíjajú od výnimočných príležitostí a aj minimálny rozdiel farby diamantu môže mať obrovský vplyv na jeho cenu,“ povedal Alojz Ryšavý zo spoločnosti ALO diamonds.

„Už len trocha vyššia sýtosť farby spôsobuje astronomický rozdiel v cene pri rovnakej veľkosti diamantu. Predpokladám, že tento žltý diamant pôjde do dražby a v šperku bude exkluzívne spracovaný pre svojho budúceho majiteľa. Veľkosť kameňa ho predurčuje na osadenie do prívesku alebo do náhrdelníka,“ dodal.

Neprehliadnite Kov, ktorý poháňa moderný svet. Modré zlato je zašpinené od krvi

Švajčiari zastavili ťažbu v najväčšej kobaltovej bani na svete. Teraz sa im to...

Ako uviedol, žltý diamant preslávila slávna šperkárska značka, ktorá ho „obsadila“ do ikonického filmu Raňajky u Tiffanyho a požičiavala ho herečke Audrey Hepburnovej na fotenie. Žlté diamanty sa tešia vysokej obľube v podobe snubných prsteňov či náušníc. V kombinácii s bielym zlatom a nadčasovým dizajnom sa šperky so žltými diamantmi stávajú vhodným artiklom na investičnú kúpu.

Baňa Letšeng, kde bol kameň vyťažený, zaznamenala v roku 2019 pokles produkcie v porovnaní s minulým rokom. Je to predzvesťou toho, že zásoby prírodných diamantov sa míňajú a ich ceny budú postupne stúpať. Podľa predikcií hrozí svetu nedostatok diamantov už v roku 2030.

Pri farbených diamantoch bude tento nedostatok ešte zreteľnejší, pretože štatistiky hovoria, že na 10-tisíc vyťažených diamantov je iba jeden farebný. Žlté diamanty, rovnako ako ružové a modré, patria medzi vysoko žiadané farebné diamanty. Ceny žltých diamantov klesli v druhom kvartáli roku 2019 o 0,8 percenta.

Avšak tento pokles cien bol ovplyvnený predovšetkým výrazným poklesom cien o 2,7 percenta v kategórii žltých diamantov s váhou jedného karátu. Prekvapivý nárast cien však zaznamenali žlté diamanty s váhou osem karátov, kde ceny vzrástli o 2,1 percenta v porovnaní s prvým kvartálom roku 2018, keď zaznamenali pokles o 4,8 percenta.