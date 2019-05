Zastropovanie odchodu do penzie je problémom, ale systém sa dá zlepšiť

02.05.2019, 10:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Od roka 2022 začne mať ústavný strop veku odchodu na dôchodok vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne. Vtedy sa bude týkať matiek, ktoré vychovali tri alebo štyri deti.

Zastropovanie odchodu do penzie vo veku 64 rokov znamená, že človek bude mať možnosť požiadať o starobný dôchodok skôr, ako by to bolo pri ponechaní „automatu“. Ten zabezpečoval, aby na dôchodku každá generácia prežila približne rovnaký počet rokov.

Budúci penzista bude vnímať pozitívne, že získa nárok na penziu skôr. Mužov a bezdetných žien sa to bude týkať približne po roku 2030. Za túto možnosť však bude musieť podľa prodekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Jána Šeba vyriešiť dve dilemy.

Prvá je, že mu pri dnes platných podmienkach bude priznávaný nižší dôchodok. Pre dnešného 30-ročného človeka to bude menej od 20 až 30 percent oproti tomu, čo by mohol získať pri ponechaní pôvodného systému.

Druhou dilemou je, že aj keď bude poberať nižší dôchodok, viac zaťaží vlastné deti. Zdvihne sa im totiž daňovo-odvodové zaťaženie alebo budú mať v porovnaní s dneškom k dispozícii menší objem verejných služieb napríklad v školstve, zdravotníctve, verejnej doprave, ochrane životného prostredia či podpore kultúry.

Vyššie dane či odvody alebo nižšie penzie

Ústavou garantovaný vek odchodu do dôchodku na 64 rokov znamená, že sa budú musieť zvýšiť dane či odvody alebo klesnú penzie.

Politici nechceli o týchto rizikách počuť. Strop presadili bez toho, aby sa príliš zaoberali analýzou dôsledkov. Faktom je, že problém, ktorý si vyžiada tvrdšie zásahy vlády, nastane vo výraznej miere

