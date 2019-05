Zástupca Bruselu vyvracia mýty o Únii: Nechceme držať hubu

24.05.2019, 11:44 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Viac alebo menej európskej integrácie? To je politická otázka, na ktorú môžu odpovedať voliči už aj v blížiacich sa voľbách, hovorí v rozhovore pre TREND zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radim Dvořák.

Keď som si pred rozhovorom prezeral stránku euromyty.sk, najčítanejšími článkami boli tie, že za vysoké ceny masla môže regulácia z Bruselu a že Brusel zakázal deťom balóny. Naozaj zakazuje Brusel deťom balóny?

(smiech) Nie, samozrejme, že nie. Snahou Bruselu je zvýšiť bezpečnosť všetkých produktov, ktoré vstupujú na jednotný trh. Takými, ktoré prichádzajú na trh z členských štátov, ale aj z mimo krajín Únie. Mali sme problémy s hračkami z Číny, veľké percento sa muselo vyradiť z dôvodu bezpečnosti. Ale stáva sa to aj u európskych výrobcov. Pokiaľ ide o tie balóniky, tak je to hoax, nič také EÚ nezakazuje. Je to iba jeden z ďalších príkladov, ako sa na základe obecnej tendencie zaistenia produktov na jednotnom trhu stane zámienkou si vymyslieť nezmysel.

Pre eurovoľbami ste spustili kampaň do ktorej sa zapájajú aj satirici zo stránky Zomri. Prečo?

Je tam určitá forma spolupráce. Odfotili sa s našou hubou, čo je hlavná téma našej kampane „nedrž hubu“, ktorou pred blížiacimi sa eurovoľbami apelujeme na všetkých Slovákov, aby išli 25. mája voliť. Je to reakcia na vôbec najnižšiu účasť Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu – k volebným urnám naposledy, v roku 2014, prišlo len 13 percent našich krajanov. Odkazujeme teda, že kto nevolí, môže akurát „držať hubu“.

Čo je hlavným posolstvom kampane „nechcem držať hubu“?

V rámci našej predvolebnej roadshow sme navštívili 17 miest po Slovensku. Stretli sme sa s občanmi na námestiach, v kluboch dôchodcov a viedli s nimi diskusie. Okrem zvýšenia povedomia o voľbách to bola skvelá príležitosť získať spätnú väzbu priamo v teréne a priblížiť ľuďom ten vzdialený Brusel. S hubou sme natočili video, ktoré sa stalo virálnym, má desiatky tisíc zhliadnutí. A aj na základe tohto videa sa nám ozývajú rôzne osobnosti, ktoré sa chcú s ňou odfotiť. Podaril sa nám aj veľký úlovok – minulý týždeň sa s ňou odfotila aj novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová.

Zrejme takú veľkú kampaň eurovoľbám ste ešte nerobili. Zacítili ste, že je potreba spraviť niečo pre propagáciu?

Taká veľká kampaň tu ešte nebola. Máme pocit, že keď vycestujeme ďalej od Bratislavy, tak veľa povedomia o EÚ a jej prínosoch nie je. Často nám ľudia vyčítajú aj veci, ktoré ani nie sú v právomoci EÚ. Rovnako nám je veľakrát vyčítané, že nechodíme mimo Bratislavu a nerozprávame sa s ľuďmi z iných častí Slovenska. Slovensko nie je iba Bratislava a z toho dôvodu sme chceli pokryť celú krajinu. Boli sme vo všetkých krajských mestách a druhých najväčších krajských mestách.

Navštívili ste aj Spišskú Novú Ves. Čo vám tam ľudia hovorili?

Mali sme tam stánok a pódium, kde bol celodenný program, kapely alebo vystupujúce deti z miestnej školy či celebrity miestneho kultúrneho života. Pozývali sme tam aj miestnych županov či starostov. Na námestí je vždy infostánok, kde sa stretávame s občanmi a môžu nám priamo klásť otázky. Z tých stretnutí nám vychádza, že ľudia príliš nepoznajú mechanizmus voľby do európskeho parlamentu. Mnoho ľudí by volilo kandidátov z rôznych politických strán, ale to nie je možné. Možno stojí za zamyslenie, ako zmeniť mechanizmus voľby na národnej úrovni.

Druhá vec je, že ľudia sa nás pýtajú – koho máme voliť? Nepoznajú kandidátov, poznajú možno jedného dvoch najvýraznejších europoslancov. To je chyba.

Aj vám niečo utkvelo v pamäti pri kontakte s ľuďmi?

Väčšinou sa nás ľudia pýtajú na veci, na ktoré nemá Európska únia žiadne kompetencie. Pýtajú sa nás, prečo majú učitelia tak nízky plat na našej škole? To sú veci, s ktorými my nič nemôžeme robiť. Je to v kompetencii národných štátov. Často sa EÚ javí ako posledná inštancia, na ktorú sa ľudia obracajú a hovoria: prosím vás, urobte niečo s týmto a týmto. To nás síce môže trochu tešiť, ale je to skôr neznalosť toho, čo môže Európska únia robiť.

Ľudia tiež nevedia, ako sa prijímajú rozhodnutia v rámci EÚ. Sú to premiéri a ministri členských štátov, ktorí udávajú smer. Oni zadávajú úlohy Európskej komisii, aby vypracovala legislatívne návrhy k daným témam. Komisia potom príde s riešením a to prechádza sitom ministrov a volených zástupcov v europarlamente. A na základe ich rozhodnutia sa uvedený predpis uvedie do života.

Nefrustruje vás, že po pätnástich rokoch od vstupu do EÚ stále musíte vysvetľovať úplne základné veci o jej fungovaní?

Nefrustruje

