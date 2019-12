Zažili sme najlepšiu dekádu v histórii a čo s vianočnými darčekmi, ktoré nechceme

28.12.2019, 17:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Zažili sme najlepšiu dekádu v histórii ľudstva, ale príliš sme si to nevšimli, píše na blogu britského časopisu The Spectator popularizátor vedy a publicista Matt Ridley. Extrémna chudoba spadla pod desať percent, svetová nerovnosť sa zmenšila, Afrika a Ázia zažili rýchlejší rast ako Európa či Severná Amerika, detská úmrtnosť tiež spadla na rekordne nízke úrovne, hlad doslova vymizol spolu s maláriou. To je zoznam zlepšení podľa M. Ridleyho, za ktorý máme byť vďační.

A prečo si to nikto nevšimol? Môžu za to v prevažnej miere médiá, ktoré si dobré správy všímajú iba málo, pretože „dobré správy nie sú žiadne správy,“ píše autor, ktorý sa ľudským pokrokom zaoberá dlhodobo a napísal o ňom aj knihu Racionálny optimista.

