V Česku bankroty zmierňujú, u nás sprísňujú. V čom sa líšia podmienky

18.02.2020, 09:35 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Od 1. januára tohto roka je možné podať žiadosť o osobný bankrot len vtedy, ak je voči dlžníkovi vedená exekúcia dlhšie ako rok. Už osem mesiacov fungujú nové pravidlá aj v susednom Česku. Aké sú teda rozdiely na obidvoch trhoch?

Osobný bankrot u nás funguje už štrnásť rokov. Vlani podľa spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau zbankrotovalo na Slovensku historicky najviac dlžníkov, a to 16 167 Slovákov. Podľa poslednej staršej legislatívy bolo jeho súčasťou aj trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého bolo treba čakať na oddlženie. Dnes už je všetko inak.

Po novom už táto lehota už neexistuje. Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť len v prípade, ak je voči dlžníkovi vedená exekúcia dlhšie ako jeden rok. Musí byť neschopný platiť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Tiež musí preukázať poctivý zámer a snažiť sa vyriešiť svoju situáciu.

Nová legislatíva podľa Jany Markovej, hlavnej analytičky spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau rozšírila kompetencie správcom konkurznej podstaty. Budú mať možnosť prešetriť príjmy a majetok dlžníka tri roky dozadu. Teda, či cielene pred podaním žiadosti o oddlženie dlžník nezamlčal alebo nepreviedol majetok na iné osoby.

„Majú mať prístup napríklad do histórie záznamov v katastri nehnuteľností i do registrov. Všetky náklady s tým spojené ale bude znášať veriteľ, nakoľko ide podľa zákona nie o bežné, ale o tzv. iné šetrenia. Tie nepatria do šetrenia správcu konkurznej podstaty, za ktorú má odmenu 500 eur,“ konštatuje analytička.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť