Zbohom benzín. Polovica globálnej letky môže byť v roku 2050 elektrická

26.04.2019, 10:30 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Predstavte si, že nasadnete do lietadla z Bratislavy do Paríža. Váš stroj pomaly vzlieta, ale nepočujete veľký hluk štartujúceho prúdového motora. Vo vzduchu navyše lietadlo neprodukuje toľko emisií. Čo sa stalo? Lietadlo vymenilo spaľovací motor za elektrický. Táto predstava by sa mohla stať už v polovici tohto storočia realitou.