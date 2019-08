Zbor väzenskej a justičnej stráže odmieta tvrdenia Kočnerovho obhajcu

13.08.2019, 16:27 | TASR

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) odmieta, že by podnikateľ Marian Kočner mal vo väzbe odopieraný spánok a monitorovali mu telefónne hovory. Vyplýva to z reakcie ZVJS na tvrdenia jeho obhajcu Mareka Paru.

Marian Kočner, ktorý je obžalovaný v kauze televíznych zmeniek a obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, sa momentálne nachádza v kolúznej väzbe v Leopoldove.

„Boli prijaté opatrenia vo vzťahu k zabezpečovaniu výkonu väzby uvádzanej osoby. Tento postup, respektíve prijímanie opatrení tohto typu, nie je bežnou praxou pri každom obvinenom, avšak je bežnou praxou preventívno-bezpečnostného charakteru hlavne pri zabezpečovaní výkonu väzby obvinených zo spáchania závažnejších trestných činov, ktoré majú povahu organizovanej trestnej činnosti, a to z dôvodu aby sa zabránilo mareniu účelu výkonu väzby, ako aj z dôvodu zníženia rizika ohrozenia bezpečnosti obvinenej osoby,“ povedala riaditeľka odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ZVJS Katarína Nováková.



Obvinený má podľa jej slov tak, ako všetci ostatní, zabezpečený nepretržitý osemhodinový spánok. „V nadväznosti na kontrolu a neustále budenie obvineného uvádzame, že je vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť výlučne nahliadnutím cez priezor, nie budením obvineného,“ doplnila K. Nováková. Rovnako pripomenula, že ZVJS nie oprávnený realizovať a ani nevykonáva monitorovanie procesných úkonov orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) a obhajcov s väznenou osobou vrátane jeho telefonovania.



Podľa K. Novákovej tiež nie je pravdou, že úkony boli počas pobytu Mariana Kočnera vo výkone väzby vykonávané len v jednej vyšetrovacej miestnosti. „Nakoľko v ústave Leopoldov je vysoký počet obvinených osôb, ktorým je rovnako potrebné zabezpečiť priestory na procesné úkony, ako aj vzhľadom na to, že menovaného obvineného navštevujú obhajcovia a OČTK na dennej báze a je potrebné dodržať procesné lehoty a zabezpečiť plynulý priebeh vykonávania procesných úkonov, ako i ústavou garantované právo na obhajobu, bola z organizačných dôvodov koncom marca určená miestnosť na vykonávanie všetkých procesných úkonov s menovaným obvineným,“ vysvetlila.



Marian Kočner v utorok vypovedal v nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej len veľmi krátko. „A to vzhľadom na trvalé zásahy do práva na obhajobu. Či sa to týka miestnosti číslo 4, kde sme nonstop umiestňovaní, či je to monitorovanie telefonických hovorov s obhajobou prítomnosťou príslušníkov na úrovni jeden, jeden a pol metra,“ uviedol M. Para. Podľa jeho slov je jeho klientovi odopieraný spánok, čo má dokazovať nariadenie, podľa ktorého má byť budený každých 30 minút.