Zima na Islande vyženie uzemnené boeingy opäť do neba

08.10.2019, 16:00 | Tomáš Bakoš

Islandská letecká spoločnosť Icelandair sa pripravuje na presun svojich piatich uzemnených strojov 737 MAX do Francúzska. Dôvodom je nehostinné zimné prostredie v tejto severskej krajine, ktoré by mohlo zhoršiť technický stav lietadiel. Do teplejšej klímy sa chystajú prepraviť svoje uzemnené stroje aj iné spoločnosti.