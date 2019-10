Získajte Bašternákov majetok späť, vyzýva správkyňu okresný úrad

17.10.2019, 08:00 | Eva Mihočková

Trest prepadnutia majetku pre asi najznámejšieho „dépéháčkara“ v krajine môže skončiť neslávne. Ladislav Bašternák sa tesne pred vynesením rozsudku stihol zbaviť väčšiny svojho rozsiahleho majetku prepismi na rodinu a tak do vynúteného konkurzu poputoval len luxusný byt v Bonaparte, pár nebytových priestorov, strelné zbrane, či malý obchodný podiel. Správkyňa Bašternákovho majetku Lenka Ivanová je tlačená do podania odporovacích žalôb, ktorými by mohla stratený majetok získať späť do konkurznej podstaty. Apeluje na ňu aj štát cez prednostu Okresného úradu Bratislava I Maroša Karšňáka.