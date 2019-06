Zisťovali, či sú mladí ľudia privilegovaní narcisi. Odpoveď ich nahnevala

03.06.2019, 08:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Mileniáli sú vďačnou témou. O mladých dvadsiatnikoch a tridsiatnikoch sa hovorí ako o najrozmaznanejšej generácii, ktorá sa narodila v blahobyte a s pocitom bezpečia. Ich správanie a návyky opisujú viaceré populárne články v najčítanejších médiách. No málo sa už vie o tom, ako sa vidia samotní mladí ľudia. Tento obraz trochu napráva nová štúdia.

Leniví. Rozmaznaní. Privilegovaní. Pohodlní. To sú prívlastky, ktorými častujú mileniálov viaceré populárne články. Mileniáli patria do kategórie približne od 23 do 38 rokov. Sú to väčšinou deti rodičov, ktorí sa narodili po druhej svetovej vojne. O jednu generáciu mladšia kategória sa zase nazýva generácia Z.

Či sami seba vidia takto aj členovia tejto skupiny, zisťovala pätica vedcov na čele s profesorom psychológie Joshom Grubbsom z Bowling Green State University. Skupinu pod drobnohľadom však nenazvali mileniálmi, ale dozrievajúcimi dospelými, aj keď väčšina z dopytovaných spadala do kategórie mileniálov. Výsledky publikovali v časopise Plos One.

Zorganizovali preto tri kolá zisťovaní.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť