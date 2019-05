Prečo veríme konšpiráciám: Pomoc hľadáme u politicky spriaznených duší

24.05.2019, 10:16 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Máte pred sebou vyriešiť technickú úlohu a potrebujete poradiť. Pomôcť vám môže Michal, ktorý sa síce v probléme príliš nevyzná, ale volí rovnakú politickú stranu ako vy. Alebo vám môže pomôcť Martin, ktorý je oveľa zdatnejší v danej problematike, ale volí úplne inú politickú stranu. Na koho radu dáte?

Zrejme ste odpovedali, že v našom imaginárnom príklade by ste si nechali poradiť od Martina. Čo tam po tom, že volí niekoho iného. Hlavne že vie poradiť, ako vyriešiť daný problém. No v skutočnosti to nemusí byť také jednoduché.

Vedci skúmali, či má na naše rozhodnutia vplyv to, keď vieme o politických názoroch ľudí. A ukázalo sa, že áno. Aspoň podľa experimentov pätice autorov Josepha Marksa, Eloise Coplandovej, Eleanor Lohovej, Cassa Sunsteina a Tali Sharotovej, ktorí uverejnili článok v najnovšom vydaní magazínu Cognition. Ten sa venuje kognitívnym vedám.

Zjednodušene povedané: dáme na radu toho, kto s nami zdieľa politické názory, ako toho, kto sa problému viac rozumie. „Testujeme, či tendencia uprednostňovať vedomosti od politicky podobne zmýšľajúcich sa vzťahuje aj na oblasti, ktoré nemajú s politikou nič spoločné, aj vtedy, keď dôkazy naznačujú, že politicky podobne zmýšľajúci ľudia sú menej zdatní v oblastiach ako ľudia, ktorí majú politicky odlišné názory,“ pýtajú sa autori.

Účastníkov testu najprv zoznámili

