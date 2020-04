Život po nákaze podľa známej českej firmy: Rozvoj online biznisu a strach z cestovania

08.04.2020, 11:00 | tba | © 2020 News and Media Holding

Česká investičná skupina Miton na svojich sociálnych sieťach zverejnila svoju vlastnú predikciu toho, ako by mohol život v súvislosti s novým koronavírusom vyzerať. Vo svojich infografikách sa snaží predikovať vývoj biznisových či spoločenských trendov v nasledujúcich mesiacoch či rokoch.

Predpoveď českej investičnej firmy Miton sa začína druhým štvrťrokom, teda aprílom. Vo svojej predikcii, ktorú spoločnosť zverejnila na svojom webe, sa snaží dohliadnuť až do roku 2023.

V druhom kvartáli tohto roka bude život pokračovať podobne ako ho poznáme v súčasnosti. Podľa predpovedi sa na obzore objaví liek, čo zníži u ľudí ostražitosť. V krajinách tretieho sveta nastane humanitárna kríza, ktorá môže mať za následok milióny mŕtvych.

Čína sa dostane do pozície svetového lídra a bude zásobovať krajiny a snažiť sa stabilizovať situáciu. Ľudia budú aj naďalej pracovať z domu a firmy prechádzajú do online sveta. Do popredia sa dostáva koncept univerzálneho príjmu pre jednotlivcov.

Zlomovým obdobím bude podľa predpovede leto, kedy budú mať pacienti k dispozícii prvé lieky, čo upokojí situáciu a paniku v spoločnosti. Hranice už síce budú otvorené, ale cestovať sa veľa nebude. Na hraniciach budú ľuďom kontrolovať teplotu. Povolené budú spoločenské akcie do 50 ľudí, čo by znamenalo stopku pre všetky letné hudobné festivaly. Ľudia budú šetriť a pätina firiem, predovšetkým z oblasti gastronómie či cestovania, skrachuje.

Rozkvet online biznisu

Na jeseň podľa predikcie zasiahne Európu druhá vlna nového koronavírusu, ale štáty už budú lepšie pripravené. Hoci už v tej dobe bude sociálny život späť, ľudia budú pri priamom kontakte opatrení. Recesia bude aj naďalej pokračovať a dopyt po kancelárskych priestoroch klesne. Na druhej strane online biznis bude aj naďalej rásť.

Na budúci rok už budeme vnímať ochorenie COVID-19 ako ťažkú chrípku. Testované už budú rôzne druhy vakcín, ale na očkovanie si ešte budeme musieť počkať. V spoločnosti bude prevládať skepsa ohľadne úlohy Európskej únie. Schengen nebude fungovať. Po karanténach sa začne objavovať nezamestnanosť, ktorá v Európe či USA dosahuje 11 percent, čo je najviac za 30 rokov.

Strach z cestovania

V rokoch 2022 a 2023 predpovedá česká investičná spoločnosť dostupnosť očkovania. Ochorenia sa ešte síce stále budeme báť, ale vnímať ho budeme ako problém tretieho sveta. Všetci už budú vedieť, čo majú robiť, keď sa vírus objaví. Chorí ostanú doma a za porušenie karantény budú pokuty.

Cestovať budeme do krajín, ktoré považujeme vzhľadom na situáciu za bezpečné. To znamená Kórea, Taiwan či Singapur. Ľudia viac trávia dovolenku v domovskej krajine. Do ekonomiky sa pumpuje dvakrát viac peňazí v porovnaní s minulými rokmi, ale ekonomický rast stále neprichádza.

Zároveň sa podľa firmy Miton ďalej výraznejšie rozšíria nové technológie, e-commerce, virtuálna realita a ďalšie. Novými technologickými trendmi budú podľa spoločnosti zrejme Face ID, nové školy čisto online či Smart home.

